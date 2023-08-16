YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda binlerce öğrenci sonuçların açıklanmasını bekliyor. Adaylar sonuçlar açıklandı mı sorusuyla sürekli olarak ÖSYM'nin internet sitesini ziyaret ediyor.

Geçmiş yılların deneyimleri, sonuçların bu hafta yayınlanmasının büyük bir olasılık olduğunu gösteriyor. Heyecan dorukta ve sonuçların yakın zamanda açıklanacağına dair beklentiler yükseliyor.

YKS sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçlarını paylaştı mı? Geçtiğimiz sene tercih işlemlerinin sona ermesinin hemen ardından 10 gün sonra sonuçlar açıklandı.

2023 yılında üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 16 Ağustos – 18 Ağustos tarihi aralığında açıklanması bekleniyor.

Sınavla ilgili ÖSYM'nin uyarıları şu şekilde:

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayınız. Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “2023-YKS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir.” ifadesini mutlaka görünüz.

YKS tercihlerinizi tamamlamanın ardından tercih süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerde değişiklik yapabilirsiniz.

Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.). Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.