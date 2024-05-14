Yozgat'ya eski AK Parti ilçe başkanı uyuşturucudan tutuklandı



Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 7 Mayıs'ta 52 ilde düzenlenen, “Narkoçelik-15” operasyonunda Yozgat'ta gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'unun tutuklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında eski AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç'ın da olduğu tespit edildi.

Birgün'ün haberine göre, adliyeye sevk edilen ve hakim karşısına çıkarılan Kürşat Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüler çıkmıştı

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, 9 Aralık 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevinden istifasını duyurmuştu. İstifasının ardında, bir videonun olduğu iddia edildi. Videoda Kürşat Kılıç, olduğu öne sürülen kişinin makamında uyuşturucu kullandıktan sonra sızmış halde olduğu görüldü.

Makam odasındaki masanın çekmecesinde mavi bir poşet içerisinde uyuşturucu madde ve hassas tartı da videoya yansıdı.

Kürşat Kılıç, istifası ile birlikte bir açıklama yayımlayarak kendisine komplo kurulduğunu savundu. Videodakinin kendisi olduğunu kabul eden Kürşat Kılıç, bayıltıldığını ve videonun öyle çekildiğini belirtti. İstifa etse de partisine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlılığının devam ettiğini kaydeden Kürşat Kılıç, “Beni çeşitli nedenlerle tanıyan tüm arkadaşlarımın böyle bir madde kullanacağım ihtimalini akıllarından bile geçirmeyeceklerini biliyorum” dedi. Dönemin Yozgat Emniyet Müdürlüğü de Kürşat Kılıç’a komplo iddialarıyla ilgili olarak bir kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bu tartışmalar geride kalırken 7 Mayıs’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlar arasında Kürşat Kılıç da yer aldı.