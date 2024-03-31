YSK Başkanı Yener: Veri akışı devam ediyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK önünde basın mensuplarına yerel seçimlerin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yener, "Şu an itibarıyla yüzde 51.2'si açılmış durumda. Görev alanlara YSK personeline sandıklarda görevli olan görevlilere gerçekleştirdikleri özeli çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Veri akışı devam ediyor. Sonuçların tüm siyasi partilerimize ve Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.