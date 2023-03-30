YSK, Erdoğan'ın adaylığına itirazları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanı adayı olmasına yapılan itirazları bugün karara bağlayarak reddetti.



Cumhurbaşkanı Erdğan'ın adaylığına İYİ Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi itiraz etmişti.

Cumhurbaşkanı kesin aday listeleri yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak. YSK'nin açıkladığı geçici aday listesinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın isimleri alfabetik sıraya göre yer alıyor. Seçim pusulasındaki sıralama için kura çekilecek.



YSK'ya yalnızca Erdoğan'ın adaylığına ilişkin itiraz yapıldı. Geçici aday listeleri YSK'nın kararından sonra saat 17.00'den sonra kesinleşecek.