YSK kararını verdi: Tuzla'da mazbata CHP'li adayın
İstanbul Tuzla’daki seçimlere ilişkin itirazları değerlendiren YSK, mazbatanın belediye başkanlığını kazanan CHP’nin adayı Eren Ali Bingöl’e verilmesini kararlaştırdı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti’nin İstanbul Tuzla seçimlerine ilişkin itirazlarını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını verdi.
YSK, mazbatanın belediye başkanlığını kazanan CHP’nin adayı Eren Ali Bingöl’e verilmesini kararlaştırdı.
Tuzla Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Bingöl’ün yarın saat 12.30’da mazbatasını alması bekleniyor.