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YSK kararını verdi: Tuzla'da mazbata CHP'li adayın

İstanbul Tuzla’daki seçimlere ilişkin itirazları değerlendiren YSK, mazbatanın belediye başkanlığını kazanan CHP’nin adayı  Eren Ali Bingöl’e verilmesini kararlaştırdı.

Haber Merkezi
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YSK kararını verdi: Tuzla'da mazbata CHP'li adayın
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AK Parti’nin İstanbul Tuzla seçimlerine ilişkin itirazlarını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını verdi.

YSK, mazbatanın belediye başkanlığını kazanan CHP’nin adayı  Eren Ali Bingöl’e verilmesini kararlaştırdı.

Tuzla Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Bingöl’ün yarın saat 12.30’da mazbatasını alması bekleniyor.

 