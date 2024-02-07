Yüksek kâr vaadiyle 2,5 milyar lira toplandı iddiası: 30 gözaltı kararı
İzmir'de aralarında bir holdingin yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilerin, kripto piyasasında para kazandıracakları ve dron fabrikası kuracakları vaadiyle yaklaşık 2 bin 500 kişiyi 2,5 milyar lira dolandırdığı öne sürüldü. Soruşturmada 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir'de bir holdingin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında yüksek kâr vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kâr vaadiyle 30 kişiden 23 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen, bir holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için Çiğli ilçesindeki şirket binası ile bazı adreslere operasyon düzenledi.
Zanlıların satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kâr payı dağıtacaklarını vadettiği, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.