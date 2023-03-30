  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye’ye geliyor
Takip Et

Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye’ye geliyor

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Bakan Akar ile salı günü Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a ziyarette bulunacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Akar ve Panagiotopoulos, depremlerin vurduğu Hatay’ı ziyaret edecek.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Panagiotopoulos, Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüşecek.

Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.

 

'6 Şubat'taki ilk deprem 65 saniye, ikinci deprem 45 saniye etkili oldu''6 Şubat'taki ilk deprem 65 saniye, ikinci deprem 45 saniye etkili oldu'Gündem

 