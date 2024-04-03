Yurt genelinde bahar havası sürüyor (Bugün hava nasıl olacak? 3 Nisan hava durumu)
Bahar hava yurt genelinde kendini iyiden iyiye hissettirirken, Meteoroloji 3 Nisan Çarşamba hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Değerlendirmelerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde hava güneşli. Ancak yer yer sağanak yağış ve fırtına da etkili olacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı ilçeleri ve Trabzon'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve doğu, zamanla yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uyarılar
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 14°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Samsun'un batısı, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık