Yusuf Dikeç, annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara cevap verdi

Paris 2024 Olimpiyatları’nda ülkemize gümüş madalya getiren milli atıcımız Yusuf Dikeç, simge haline gelen atışıyla dünya çapında tanınır hale geldi. Gözlüksüz, korumasız bir şekilde atış yapan Dikeç'i dünya starları bile paylaştı.

Ünlü Türkiye sınırlarını aşan Yusuf Dikeç'in geçtiğimiz günlerde annesinin fotoğrafını paylaşarak “En değerlim” anlamına gelen “My Most Precious” notunu düştü.

Dikeç'in annesiyle yaptığı paylaşıma çirkin yorumlar gelince sosyal medyada gündem oldu.

"Annesini sevmeyen ülkesini sevemez"

Yusuf Dikeç, annesine yönelik çirkin ifadeler sonrası sabah.com.tr’ye konuştu. Dikeç, “Hep şunu söylüyorum. Allah, bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin. Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez.” dedi.

Dikeç, annesi ile olan fotoğrafına gelen, ‘Avrupa’ya rezil olduk’ ifadesini ise şöyle değerlendirdi:

“Bak bir Türk çıktı, bir şey yaptı, bütün dünya onu taklit ediyor. Bizim kimseyi taklit etmemize gerek yok, biz kendi ayak izlerimizi bırakacağız, bizi takip edecekler.”

"Zübeyde Anne'nin fotoğrafına baksınlar"

Dikeç, “Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi, Zübeyde Anne’nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar. Ben kafama takmıyorum. Bizim yapacak işlerimiz var. Ama bu zihniyete de teslim olmayacağız. Ülkemiz daha güzel işler başaracak.” İfadelerini kullandı.