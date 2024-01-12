Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı? (Kira zam sınırı kalkacak mı?)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün yaptığı konuşmasında en düşük emekli zammı, kademeli emeklilik ve yüzde 25'lik kira zam sınırı dahil olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Bunun üzerine vatandaşların aklına yüzde 25'lik zam sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusu geldi. Peki yeni yılda yüzde 25'lik kira artış sınırı kaldırılacak mı? İşte cevabı...

Kira artış sınırı kaldırılıyor mu?

Yılmaz'ın açıklamalarının ardından Temmuz ayına kadar uzatılan yüzde 25'lik kira zammı sınırının devam edip etmeyeceği belirsizliğini korudu. Yılmaz konuya dair "Burada aslolan, enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürürseniz bu tür konulara da çok fazla ihtiyacınız kalmaz. Esas köklü çözüm enflasyonu tabii ki düşürmek; biz de bu perspektifle hareket ediyoruz. 2024’te bir dezenflasyon yılı, özellikle yıl ortasında belirgin az önce söylediğim gibi bir düşüş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.