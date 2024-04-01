Zeydan Karalar: 10 puanla kazanmak çok kıymetli
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "İttifak olmamasına rağmen 10 puanla Adana'da seçim kazanmak çok kıymetli, çok değerli. Ben bunun için yüreğine, irfanına inandığım Adanalı kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
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Karalar, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki seçim ofisi önünde partilileriyle bir araya geldi. Adana'nın seçim yarışında en zorlu iller arasında bulunduğunu ifade eden Karalar, ellerindeki verilere göre 10 puana yakın bir farkla seçimi kazandığını belirtti.