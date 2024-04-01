Zeydan Karalar: 10 puanla kazanmak çok kıymetli

Karalar, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki seçim ofisi önünde partilileriyle bir araya geldi. Adana'nın seçim yarışında en zorlu iller arasında bulunduğunu ifade eden Karalar, ellerindeki verilere göre 10 puana yakın bir farkla seçimi kazandığını belirtti.