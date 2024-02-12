Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Vekili hayatını kaybetti

Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana gelen saldırıda, iddiaya göre belediyeye bağlı Halk Ekmek'te çalışan Mikail G., Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem vekili Samet Güdük ile konuşmak için makamına gitti.



Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail G., yanındaki tabanca ile Samet Güdük’ü yaraladı. Mikail G., Samet Güdük’ü vurduktan sonra tabanca ile belediyenin içerisinde defalarca havaya ateş açarak binadan ayrıldı. Mikail G. akabinde bölgedeki Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Ağır yaralanan Samet Güdük, belediyenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Güdük kurtarılamadı. Güdük’ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk ifadesinde ‘Dolandırıldım’ dedi

Polis merkezine teslim olan şüpheli Mikail G.'nın ilk ifadesinde, “Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum” dediği öğrenildi. Öte yandan, Samet Güdük’ün yakınları hastane önünde ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.