Zeydan Karalar'ın özel kalemi Samet Güdük'e silahlı saldırı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, belediye binasında kimliği meçhul bir kişinin silahı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Güdük, hastanede ameliyata alındı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı. Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.