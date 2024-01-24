Zombi virüsü nedir? Zombi hastalığının belirtileri nelerdir?

Küresel ısınma on binlerce yıl öncesine ait bakteri ve virüslerin dünya üzerindeki yaşamı etkileyebilecek yeni bir salgın tehdidini ortaya çıkardı. Aix-Marseille Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, Sibirya'daki buzulların içerisine hapsolmuş virüslerin yeni bir ölümcül bir salgını tetikleyebileceğini ve "zombi virüs" olarak adlandırdıkları Methuselah mikroplarının bilim insanları tarafından izole edildiği belirtiler. Kutuplardaki incelemeleri daha da yakından izlemeye karar verdiklerini duyurdu.

Zombi hastalığının belirtileri nelerdir?

-Kilo kaybı

-Koordinasyon eksikliği

-Davranış değişiklikleri

-Salgılar ve su içme

-Yeme problemleri:

-Göz ve kulak duruşu değişiklikleri

-Fiziksel durumda bozulmalar

-Hareketsizlik