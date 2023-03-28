2025’i bekleyen treni kaçırır

Selenay YAĞCI

Son dönemin en popüler teknolojisi Metaverse, yakın zamanda yaşanan kripto para piyasasındaki düşüşlerden etkilense de gelecek vaat etmeye devam ediyor. Global istatistik şirketi Statista, dünya çapındaki Metaverse gelirleri ile ilgili yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre Metaverse ekosisteminin 2030 yılındaki gelirinin yaklaşık olarak 490 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Statista raporlarına göre Metaverse e-ticaret satışları, mevcut konum itibariyle yaklaşık 20 milyar dolar seviyelerindeyken 2030 yılına kadar 200 milyar doların üzerine çıkabilir. Ayrıca bugün itibariyle yaklaşık 10 milyar dolarlık hacmi olan oyun sektörünün 2030 yılında yaklaşık 163 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

SANAL VARLIKLAR GELİRİ 2,45 MİLYAR DOLAR OLACAK

Metaverse Dijital medya segmentindeki gelirin 2023’te 0,54 milyar ABD Doları’na ulaşacağı tahmin ediliyor. Gelir, yıllık yüzde 13,13 büyüyecek ve 2030’a kadar öngörülen pazar hacmi 1,27 milyar dolar...

2023’te tahmini 188,10 milyon dolar pazar hacmiyle, gelirin çoğu Amerika Birleşik Devletleri’nde elde ediliyor. Metaverse dijital medya segmentinde, kullanıcı sayısının 2030 yılına kadar 8 milyona ulaşması bekleniyor.

2023’te 2,45 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen Metaverse sanal varlıkları segmentindeki gelirin yıllık yüzde 17,79 büyüme ile 2030 yılına kadar 7,72 milyar dolarlık pazar hacmine ulaşması bekleniyor.

BUGÜN OLAN METAVERSE DEĞİL MİNİVERSE

2023’te 977,20 milyon dolar olarak öngörülen pazar hacmiyle, gelirin çoğu Amerika Birleşik Devletleri’nde elde ediliyor. Kullanıcı sayısına dair öngörü ise 2030 yılına kadar 35,61 milyon kullanıcı…

Metaverse dünyası ile ilgili bir görüş de Deloitte’un hazırladığı ‘TMT Öngörüleri 2022’ raporunun tanıtımı için İstanbul’da bulunan Deloitte Kanada’nın Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Araştırma Direktörü Duncan Stewart’tan geldi. Akıllı telefondan sonraki ‘yeni büyük şey’ olarak tanımlanan ‘metaverse’ün vaat ettiği geleceği değerlendiren Duncan, ‘sanal evren = metaverse’ algısını yanlış olduğunu söylüyor.

Bu evrende insanların bir noktadan başka bir noktaya, yanlarındaki her şeyle birlikte kolayca geçebildiklerini hatırlatan Duncan, “Dolayısıyla şu anda düşünülen anlamda bir Metaverse yerine bir grup ‘Miniverse’ (ufak evren) mevcut” diyor. ‘Metaverse’te yer almak isteyen firmaların öncelikle ‘sanal evren’deki fırsatları izleyip denemelerde bulunmaları gerektiğinin altını çizen Duncan, bu kapsamda çalışanlarını Metaverse’e hazırlamalarının da önemli olacağını belirtiyor. Teknoloji firmalarının bu yıldan itibaren Metaverse’ü geliştirmek için milyarlarca dolarlık yatırım gerçekleştireceğini ifade eden Duncan Stewart, “2025’i bekleyen treni kaçırır” ifadesini kullanıyor.