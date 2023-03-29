Alt ve üst segmentte yeni markalar yolda

Fatoş BOZKUŞ

SON YILLARDA dünyanın farklı ülkelerine açılmaya başlayan Türk restoranları, global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Hizmet ihracatına çok ciddi bir katkı sunan Türk restoran markaları aynı zamanda ülkemizin kültürü ve lezzetlerini de yurtdışına taşıyor.

İstanbul’da 2002 yılından beri faaliyet gösteren Kirpi de global marka yolculuğu için düğmeye bastı. Kirpi’nin ilk durağı Avrupa kıtası olacak. Yurtdışı yolculuğu İngiltere, Hollanda ve Almanya’dan başlayacak olan Kirpi, 2023 yılının ilk 6 ayı içinde yeni açacağı restoranlarında lezzetlerini Avrupalılar ile tanıştıracak.

Geçen hafta Kirpi markasını bünyesinde bulunduran Lestat Gıda A.Ş. CEO’su Caner Dınız ile görüşme fırsatı bulduk. Yurtdışında şube açmak için kapsamlı ve titiz bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Caner Dınız, yeni markalar yaratmak için yatırım hazırlığında olduklarını belirtti. Bu kapsamda bir üst segmente hitap eden yeni bir markayı devreye almayı planladıklarını söyleyen Caner Dınız aynı zamanda genele hitap edecek, fiyatların biraz daha uygun olduğu bir alt marka için de çalışmaları olduğunu aktardı.

Bir ajans daha ofisini taşıdı

COVID-19 SALGINI sonrası uzaktan çalışan reklam sektöründe pandeminin ardından yavaş yavaş hibrit çalışma modeline geçiş başladı. Bu da pek çok ajansın merkezini taşımasını beraberinde getirdi. En son Mısır Apartmanı’nda ofisi olan BÜRO, taşındığını duyurdu. Geçen 3 yılda olduğu gibi evlerden çalışmaya devam eden BÜRO, hibrit çalışma modeline de resmen geçmiş oldu.

Toplantılar ve bir araya gelinmesi gereken projeler için Studio BÜRO’yu açan ajans, bundan böyle Medina Turgul DDB ve onun kardeş ajansı Tribal DDB’nin de yer aldığı APA NEF binasında. Pandemi öncesinde 14 olan çalışan sayısının bugün 27’ye çıktığını ifade eden BÜRO Kurucu Ortağı İlker Zaharya, yeni ofislerinin kendisi için farklı bir anlamı olduğunu da söyledi. Zaharya, reklamcılığa stajyer olarak bu binanın eski halinde başlamış ve bugün de yenilenen binaya kendi ajansıyla dönmüş. Pandemide ekibin büyümesinin yanı sıra müşteri portföyünün de genişlediğini anlatan Zaharya, iki yeni müşteriyle de sözleşme imzalama aşamasında olduklarını ve onların da portföye çok yakın zamanda katılacağını söylüyor. 14 yıl önce konkura katılmama kararı aldıklarını ve o tarihten bu yana konkura katılmadıklarını belirten Zaharya, yaptıkları işlerin kendilerine referans olduğunu ve ajans müşteri arasında kimya uyumunun çok daha uzun soluklu bir ilişki sağladığını aktarıyor.