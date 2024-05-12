ATMA Derneği, Gaziantep Sokaklarını Temiz Tutmak İçin Geliyor

Ülkemizin sokaklarını tertemiz yapmak için “Atma!” hareketini başlatan ATMA Derneği, 3 Mayıs Cuma günü 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları iş birliğini duyurdu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısına ATMA Derneği yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla gerçekleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ATMA Derneği’nin başlattığı bu farkındalık hareketinin çok kıymetli olduğunu belirterek, “Çevremizi, doğamızı temiz tutmak, korumak; yeni neslin, çocuklarımızın daha iyi bir dünyada yaşamasına öncü olmak anlamına geliyor. Çevre insanların ve diğer canlı türlerinin yaşamlarını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu doğal ortamdır. Bu yüzden çevre kirliliği dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesidir. Hava, su, toprak olmadan canlı varlıklar yaşayamaz. Bu nedenle çevre temizliğine gösterdiğimiz hassasiyeti topluma duyurmak için ATMA Derneği ile örnek bir iş birliği için bir aradayız. ‘Atma!’ sloganından hareket ederek herkese bu amaca destek verme çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Türkiye’nin en güzel kentlerinden biri olan Gaziantep’in “Atma!” hareketine destek vermesinin önemli bir dönüşüm sürecinin başlangıcı olduğunu ifade eden ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy, “Biz ATMA Derneği olarak temizlemekten daha kolayının atmamak olduğuna dair farkındalık yaratmak, ‘Atma!’ demek için yola çıktık. Bu yolda, elindeki çöpü yere atan herkese, “Atma!” demeye hazırız. İstanbul’da başlattığımız bu hareket, bugün ülkemizin bir başka şehri olan Gaziantep’te devam ediyor. Bu anlamda değerli büyükşehir belediye başkanımız Fatma Şahin’e ve tüm Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplumsal farkındalığı arttırarak temiz sokaklar ve şehirler yaratmayı amaçlayan ATMA Derneği, uzun vadede Türkiye için tertemiz bir ATMA haritası oluşturmayı hedefliyor.