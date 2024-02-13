Dünya yıldızları Türkiye’de

Hakan ATİS

Ülkemizde amatör denizcilerin birçok sorunu var. Bunların bilincindeyim ve yeri geldikçe yazacağım. Ancak, bugün 2024 yılında ülkemizde de ilgi göreceğine inandığım iki nefis tekneyi tanıtacağım. Bunlardan ilki Almanların her zaman gururla söz ettiği Hanse. Köklü tarihiyle bilinen bu marka, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de iddialı. Ülke Temsilciliği Trio Deniz Araçları A.Ş tarafından yapılıyor. Rönesans tablosu gibi olan Hanse 510, Trio Satış Müdürü Efe Bilir’in ifadesiyle yelken dünyasına yeni bir soluk getiriyor. 20-28 Ocak 2024 tarihlerinde Almanya’da gerçekleştirilen ve dünyanın bu alandaki en önemli organizasyonlarından sayılan ‘Düsseldorf Denizcilik Fuarı’ bu güzelin podyuma çıkmasıyla bambaşka bir havaya büründü denebilir. Hanse 510, keyifli seyirler ve denizde yaşam için biçilmiş kaftan. Trio Deniz Satış Müdürü Efe Bilir ile bu tekneyi farklı kılan özellikleri konuştum. Sektörün deneyimli ismi Hanse'nin heyecan verici yeni modelinin, denizcilerin dikkatini çekmeye devam ettiğini belirtti.

Sportmen denizci

Berret-Racoupeau tasarım stüdyosunun imzasını taşıyan Hanse 510, Alman tersanesinin gelenekleriyle modern bir çizgide ilerlediğini gösteriyor. Önceki modellerden farkı, iç ve dış mekânın genişliği ve yelken performansındaki dengesiyle öne çıkıyor. Yat, 22 açılabilir heç ve lombozları ile doğal ışık ve havalandırmayı maksimum seviyede sağlıyor. Efe Bilir, çizgileriyle ilk andan itibaren insanı kendine çeken Hanse 510’nun diğer özelliklerini şu sözlerle anlatıyor: ‘’ 3 kabin, 3 ensuite duş-tuvaletiyle, kaptan kamarası da dahil olmak üzere kişiye özel farklı yerleşim seçenekleri sunuyor. Ayrıca, 2,7 metrelik şişirilebilir bot kapasitesine sahip kendi vinç sistemi ile kullanılan ve bir kişinin kolaylıkla yönetebileceği garajı bulunuyor. Elbette yelken performansı da göz ardı edilmiyor. Hanse 510'un yelken alanı önceki modellere kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha büyük. Ancak, yat neredeyse iki ton daha ağır olmasına rağmen, yelken alanı-deplasman oranı benzer seviyede tutulmuş. Bu da orta gezi kategorisinde yer alan teknenin her hava koşulunda dengeli ve güvenli bir performans sergilemesini sağlıyor. Model; Hanse’nin alameti farikası olan ortası açılabilir bir “Hard-Top” seçeneği ile gelmekte. Bu, denizde en çok zaman geçirilen havuzluk alanını dilerseniz yazlık dilerseniz kışlık kapamalarla 365 gün maksimum konfor ile kullanmayı sağlıyor. Çeşitli yerleşim planı seçenekleri, geniş renk ve materyal yelpazesi ile müşterilere özgünlük sunuyor. Yelken dünyasında yeni bir soluk olan Hanse 510, geniş kokpit alanı, yönetimi kolay yelken sistemleri ve detaylı özelleştirme imkanıyla dikkat çekiyor. Denizcilik tutkunlarına geniş yaşam alanları ve üstün performansı bir arada sunarak yeni maceralara yelken açma fırsatı veriyor.’’ Sözün özü bu heyecan verici yolculuğa katılmak için Hanse 510'u Trio Deniz ile keşfedin! Ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler 216. 511 10 00 no’lu telefonu arayıp randevu alabilir.

Dünya prömiyeri yapıldı

Düsseldorf’ta Almanların yanı sıra denizcilik ve tekne yapımı alanlarında iddialı olan Fransa, İsveç, İtalya, Amerika ve İngiltere kökenli firmalarda gözde modelleri ile bayrak gösterdi. Birbirinden cazip tekneler arasında dikkatli gözler tarafından uzun uzun incelenen bir güzel vardı ki anlatmamak olmaz! Moody DS48… Sahiplerinin gururlanacağı modellerin başında gelen Moody DS48, adeta gelenekle yeniliğin buluştuğu göz alıcı bir tasarım harikası. Düsseldorf Denizcilik Fuarı’nda da dünya prömiyeri yapıldı. İki asırlık geçmişe sahip global yıldız, 2007 yılında Alman yat üreticisi Hanse’nin bünyesine katıldı. DS, yani DeckSaloon konseptinin öncülerinden olan Moody'nin tasarımcıları halen İngiliz. Üretimi ise Almanya’da gerçekleştiriliyor. Bu şahane yelkenlinin Türkiye Temsilciliği, sektörün köklü şirketlerinden Trio Deniz tarafından yapılıyor.

Göz alıcı çizgiler

Moody, yaşam ve tekne kullanım alanını 'one level living' altında tanıtıyor. Bir başka deyişle tekne üzerinde ayni kotta herkese bulunma imkanı sunuyor. Bir motorsail konseptinde. Ancak motorsail'den en büyük farkı, yelkeni performanslı bir şekilde kullanması. Trio Deniz Satış Müdürü Efe Bilir’in dikkat çektiği modellerin başında geliyor. Çünkü hem blue water cruise yapmak isteyenlerin hem de motoryat ve katamaran sahip ya da ilgililerinin dikkatini çekiyor. Hatta markanın DeckSaloon konsepti çeşitli denizci platformlarında ‘monomaran’ olarak tanımlanıyor. Hava koşullarına ve tercihinize göre hem dışarıdaki iki dümenci istasyonundan, hem de salonda bulunan otopilot ve gaz kolu tertibatı sayesinde içeriden yönetilebilen etkileyici bir yelkenliden söz ediyorum. Moody DS48 dikkatle incelenmesi gereken bir tekne. Maviliklerde bir yaşam veya uzun seyirler planlıyorsanız görmenizi tavsiye ediyorum. Not defterime bakıyorum ve

Efe Bilir’in Türkiye’de ilgi çekeceğine inandığı modelle ilgili şunları vurguladığı dikkatimi çekiyor: “3 kabin ve 3 ensuite duş-tuvaleti bulunan modelde salon ve kabin düzenini kendinize göre bir çok detay ile kişiselleştirebilirsiniz. Yelkenlerin kullanımı ise elektrikli ekipmanların desteğiyle bir kişinin kolaylıkla yapabilmesi için tasarlanmış. Baş taraftaki benzersiz lounge alanı ile alargada veya marinada iken bu alanda yıldızların altında keyifli akşamlar geçirebilirsiniz. Bu boyda sunulan eşsiz özelliklerden başka birisi; yine tek bir kişinin kolaylıkla kullanabileceği ‘Moody Akıllı Garaj Sistemi’ sayesinde teknenin kıç tarafındaki alanına 3.10m bir botu, motorunu hiç sökmeden havasını hiç indirmeden kolaylıkla koyabilirsiniz. Müthiş öne çıkan özellikleri arasında gizli olanaklarla bütünleşik bir banyo platformu, iç ve dış mekân arasında sorunsuz bir akış, sofistike kaptanlık alanları ve modern ve ferah bir iç mekân yer alıyor. Gelenekle yeniliğin buluştuğu bu dünyaya adım atmak için biz; Trio Deniz ile iletişime geçebilirsiniz.’’ 9 Şubat Cuma günü yeni bir yazıda buluşmak üzere esen kalın. Pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun.