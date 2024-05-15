Ekstrem İtalyan: Ferrari 12 Cilindri Spider…

Okan ALTAN

Öndeki uzun kaputun altında bir 12 silindirli motor, Enzo Ferrari için gerçek bir spor otomobilin şifresiydi. 1947’nin ilk Ferrari’si 125S’ten günümüze doğru Colombo, Lampredi, Jano, Forghieri ile Angelis&Bellei tasarımları Flat 12’ler ve F1 motorlarıyla Tipo 116 ile F133, demir blok, Tipo 140 gibi efsane 12 silindirli serileri 77 yıl boyunca üretti.

Şahlanan beygir logolu belki de son V12, yine gerçekleşmeyebilirdi… Fakat AB Komisyonu Euro7 için daha fazla zaman ve daha esnek kurallar tanıyınca, tam elektriklilere geçiş sürecindeki tüm süper spor otomobil üreticileri, son kez 12 silindirlileriyle yeni modellerini gösterme şansına kavuştular.

812 efsanesinin halefi sayılacak, safkan 12 silindir prensibinin en son anıtı aslında yepyeni bir GranTurismo klasmanı 12Cilindri modeli, Ferrari’nin en yeni amiral gemisi olarak gösterildi.

Dakikada 9.500 devir çeviren 6,5 litrelik motorunda ne bir turbo ne de elektrikli destekli hibrit teknolojisine yer verilen bu ekstrem İtalyan, 9,250 1/min devirde 830 HP üretebiliyor.

Maranello'daki Centro Stile'den Flavio Manzoni tasarımı olarak çıkan 12Cilindri, markanın motor simgesi V12’ye adeta bir saygı duruşu…

“Dodiçi Çillindri” olarak okunan ismiyle bu tam mekanik canavar, SF90 gibi hibrit tahrik istemeyen püristler için hazırlanmış. Sadelik yanlılarının talebiyle geleneksel önden motorlu olarak geliştirilirken, modernistler için gelecek yıl ilk tam elektrikli Ferrari de hazırlanıyor. Ultra performans isteyenlere zaten hiper hibritler hizmet ediyor…

Önde ortada duran, 65 derece açıyla yerleştirilmiş yüzde 40 daha hafif titanyum 94 mm çaplı 78 mm stroklu pistonlarıyla mühendislik şaheseri bu dev F140HD motoru 812 Competizione’den biliyoruz. 13,5:1 sıkıştırma oranıyla 678 Nm maksimum torku ve her sırada 6 ayrı her silindir için aynı uzunlukta olan manifold borusundan çıkan litre başına 128 beygirinin kişnemesi, neredeyse bire bir aynı.

Ancak, aktarma organlarının geri kalanı 812 ile ilgisiz, tamamen yeni olan “Dodiçi Çillindri”, bloğa flanşlı Purosangue'deki yeni 8-ileri çift kavramalı F1 DCT şanzımanı, tamamen yeni şasi ve 812 Superfast’tan 20 mm daha kısa dingil mesafesine sahip.

ÇEVİK SPORTİF

Ferrari’nin klasik değerlerine odaklanılarak, iki metal kıvrımlı seksi yan çizgi, doğrusal hatlar, ön kısımda Daytona havasında parlak siyah vurgular, A sütunları ve tavan ile tüm yolcu kabininin Coupe halinde kontrast siyah renkte olması ve arka kısımla iki arka tekerlek davlumbazı arasında tavana doğru ok gibi birleşen gövde rengindeki alan, oldukça ilginç. Spider’da olmasa da; Coupe formda arka camı ve arka bölümünün üst kısmı siyah veya koyu renkte. Aktif aero elemanların arka aksa 280 km/h hızda 50 kg ek bastırma kuvveti üretmesi gibi detaylar da, 812 Competizione'deki gibi arka aks ayrı ayrı yönlendirilebilir ve hatta sağ veya sol arka tekerlek bile ayrı ayrı kontrol edilebilir olması da, çevikliği artırıyor. Yüzde 48,3 ön ve yüzde 51,7 dengeli ağırlık dağılımı da, manevra kabiliyetini artırıyor. SSC 8.0: TC, eDiff, SCM, PCV 3.0, FDE2.0, EPS, tüm Manettino pozisyonlarında ABS Evo, 6D sensör, performans ABS/ABD gibi elektronik kontrollerini de unutmayalım. 4.33 mm uzunluk, 2.176 mm genişlik ve 1.292 mm yüksekliğin altında 2,7 metrelik dingil mesafesi, ölçüleri biraz kompakt gibi dursa da, aslında modern dizaynının iri boyutlarını iyi saklıyor…

İki tarafta çift egzost çıkışı, apronun dışına taşan difüzör, stop ışıkları ve kabin içinde çift koktip tasarımı, Purosangue tarzı… 10,25 inçlik dokunmatik merkezi ekran ile sürücü için 15,6 ve yolcu tarafında 8,8 inç ekranlar, 1.600W müzik sistemi, sensörlü start tuşu, dokunmatik diğer kontroller, Manettino, gösterge düğmeleri ve ses kontrolünün mekanik düğmeleri de Ferrari’nin artık yeni dünyasını gösteriyor.

21 inçlik jantlardaki önde 275/35, arkada 315/35 mm lastikleri, 1560 kg boş ağırlık, Spider’da ekstra 60 kg, 1,88 kg/HP’lik dinamizm ile Berlinetta Coupe’nin Avrupa’da 395.000, Berlinetta Spider'ın 14 saniyede açılabilir tavanı için 40.000 Euro ekstra fiyatı ile 12Cilindri, 340 km/h üstü hızlara çıkacak. Spider’da 2,95 saniye ve Coupe’de 2,90 saniyelik 0-100 km/h akselerasyonu, sabit tavanlıda 0-200 km/h için 7.9 saniyeden kısa açılır tavanlıda 8,2 saniyelik hızlanma, 100-0 31,4 m ve 200-0 122 metre durma kabiliyetleri de bonusları olacak…

Bu arada baştasarımcı Manzoni’yi özellikle Spider’daki 60-70 yıl önceki Ferrari’leri hatırlatan dizayn detayları için ve Ferrari’yi de halen Ferraristi’leri coşturacak V12 üretebildiği için ayrıca kutlamamız gerekiyor…