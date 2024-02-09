ENKA Sanat'tan Işıl Kasapoğlu belgeseli

ENKA Sanatın yapım sponsorluğundaki belgeselin yapımcılığını Porte Film üstlendi.

Esere ilişkin, bir restoranda gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine katılan yönetmen Selçuk Metin, şunları kaydetti:

"Dünyanın herhangi bir yerindeki bir izleyicinin zihnine, tiyatro adına evrensel bir söz, hatta bir paragraf bırakmak istiyoruz. Çalışmalarımıza, sanatçının en büyük iki tutkusunu harmanlayarak başladık: Tiyatro ve deniz… Işıl Kasapoğlu'nun Mordoğan'daki evinde ve Turgut Köyü'ndeki teknesinde yaptığımız çekimler, sanatçının 1990'lı yıllarda Shakespeare'in büyüsünü Anadolu'ya taşıdığı yılları değerlendirmek üzere, o dönemde oyun koyduğu şehirlerde devam edecek."

ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu ise ENKA Sanat'ın 40 yıldır sanatın ve kültürün korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını misyon edindiğine dikkati çekerek, "Son yıllarda yapımını üstlendiğimiz belgesel serisi ile sanatçılarımızın yaşamını belgelerken tiyatro tarihimizin farklı dönemlerini de aydınlatmış oluyoruz. Tiyatromuzun en güçlü isimlerinden biri olan Işıl Kasapoğlu’nun yazdığı ve yönettiği oyunları düzenli olarak sahnelerimizde ağırladık. Işıl Kasapoğlu’na göre tiyatro, birlikte ve o an deneyimlenen bir sanat dalı olduğundan, sonrasında biter ve yok olur, suya yazı yazmak gibi. Geçici olduğunu bile bile, inadına iz bırakma çabasıdır bir anlamda. Biz ise bu geçicilik anlayışına karşı tüm izleri ortaya çıkartarak belgelemek ve kalıcı kılmak istedik." ifadelerini kullandı.

Belgeselin prömiyerinin temmuz ayında ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşmesi planlanıyor.