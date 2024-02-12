İki ülkeyi birbirine bağlayan başarı öyküleri

Fatoş Karahasan

İtalyan Büyükelçiliği 2022 yılında Türkiye ve İtalya arasındaki dostluğu pekiştirmek için ‘Meetürkitaly’ başlıklı bir buluşmalar serisi başlattı. Geçtiğimiz iki yıl içinde Büyükelçilik ‘Meetürkitaly’ kapsamında iş dünyasının temsilcilerini, bilim insanlarını, sporcuları ve sanatçıları İstanbul’da ağırladı. Eataly'nin kurucusu Oscar Farinetti, Usta Kuyumcu Gerardo Sacco, Technogym'in Başkanı ve Kurucusu Nerio Alessandri, Calzedonia Group'un Başkanı ve Kurucusu Sandro Veronesi gibi çok değerli isimler başarı öykülerini ve deneyimlerini paylaştılar.

2024 yılının ilk konuk konuşmacısı Türk Hava Yolları CEO’su Bilal Ekşi oldu. İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’nin daveti ile bu yıl 24 Ocak’ta Palazzo di Venezia’da gerçekleştirilen sekizinci ‘MeetürkItaly’ toplantısı büyük bir ilgiyle izlendi.

İtalya ile Türkiye arasında güçlü bir yatırım ilişkisi var ve karşılıklı yatırımlar her geçen yıl büyüyor. Yatırımların artmasında Türk Hava Yolları’nın yadsınamaz bir katkısı var. İtalya’ya ilk seferini 1959 yılında İstanbul-Roma hattı ile gerçekleştiren Türk Hava Yolları, bugün İtalya’daki sekiz noktaya haftada 136 sefer düzenleyerek iki ülke arasında sağlam bir köprü görevi üstleniyor.

Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı ilk verilere göre, 2023 yılı sonu itibarıyla İtalya-Türkiye arasındaki ticaret hacmi 25 milyar euro'yu aştı. Her iki ülkede de bu rakamın ve yatırımların artması için projeler geliştiriliyor.

İstanbul’daki tarihi Palazzo di Venezia’da gerçekleştirilen etkinlik sonrasında, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi sorularımızı yanıtladı.

Meetürkitaly nedir?

Meetürkitaly, İtalya ile Türkiye'yi birbirine bağlayan başarı hikayelerini kahramanlarının anlatımlarıyla öne çıkarmayı hedefleyen bir etkinlikler dizisi. Amaç, girişimcilik, kültür, spor, mimari, gastronomi ve sanat dahil çeşitli alanlardan seçilen konuklar ile izleyiciler arasında fikir alışverişlerini teşvik ederek iki ülkeyi daha da yakınlaştırmak.

Daha önceki etkinliklerde kimleri ağırladınız?



Daha önceki etkinliklerde spor ve iş dünyasına odaklanmış ve Eataly'nin kurucusu Oscar Farinetti, Usta Kuyumcu Gerardo Sacco, Technogym'in Başkanı ve Kurucusu Nerio Alessandri, Calzedonia Group'un Başkanı ve Kurucusu Sandro Veronesi, futbol dünyasının yıldızları Fatih Terim ve Giancarlo Antognoni gibi tanınmış ve ilham verici kişileri ağırlamıştık. İtalyan-Türk iş dünyası ile sivil toplumdan nitelikli temsilcilerin geniş katılımına sahne olan bu etkinlikler, izleyicilerin ve basının ilgisi bakımından da fazlasıyla başarılıydı.

2024’de kimler konuk konuşmacı olacak?

2024'te söz konusu alanlardan farklı kişileri ağırlayacağız. Örneğin, önümüzdeki şubat ayında, dünyaca ünlü İtalyan saat markası Locman'ın Başkanı ve Kurucusu Marco Mantovani'yle bir araya gelmeyi dört gözle bekliyoruz.

Türk Hava Yolları'yla iş birliği İtalya için ne anlam ifade ediyor?

Türk Hava Yolları, İtalya için son derece değerli bir ortak. Çünkü, İstanbul ile Roma, Milano, Palermo, Bari, Venedik, Bolonya, Katanya ve Napoli gibi birçok İtalyan şehir arasında çok sayıda bağlantı kuruyor. Bu nedenle, 2024'te düzenlediğimiz ilk 'Meetürkitaly'i Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcısına ithaf ettik. Geçen hafta İstanbul'daki Venedik Sarayı'nda özel konuğumuz THY CEO'su Bilal Ekşi'ydi. Sayın Ekşi, şirketinin başarı öyküsünden ve İtalya'yla güçlü bağlarından bahsetti.

Türk Hava Yolları’nın İtalya-Türkiye ilişkisine katkısı nedir?

Türk Hava Yolları, sahip olduğu geniş uçuş ağıyla, turizm sektörü için ciddi bir etki yaratmanın yanı sıra, ilişkilerin güçlendirilmesine, İtalya'daki tüm bölgelere ulaşımın kolaylaştırılmasına ve ülkelerimiz arasındaki iş fırsatlarının artırılmasına da katkıda bulunuyor. ‘Meetürkitaly’nin başarısı, İtalya ile Türk Hava Yolları arasındaki bu önemli iş birliğinin altını çizerken, bu özel bağı güçlendirecek bir fırsat olarak da ortaya çıkıyor. Bu ortaklık vesilesiyle, İtalya ile Türkiye'yi hiç olmadığı kadar yakınlaştırmayı hedefliyoruz.

İtalya ile Türkiye arasındaki karşılıklı yatırımlardan bahseder misiniz?

İtalya ile Türkiye arasında güçlü bir yatırım ilişkisi var ve karşılıklı yatırımlar her geçen yıl büyüyor. İtalya'nın Türkiye'deki yatırımları 2022 yılı sonu itibarıyla 6 milyar euro’ya ulaştı. Tabi bu, karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki. Türkiye'den İtalya'ya gelen yatırımlar da her yıl artıyor. Türkiye'nin İtalya'daki toplam doğrudan yatırımı (FDI) 2022'de 695 milyon euro oldu.

Önümüzdeki yıllar için hedefleriniz nedir?

Dış ticaret verileri de ülkelerimiz arasındaki güçlü bağı gösteriyor. Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı ilk veriler, 2023 yılı sonu itibarıyla 25 milyar euro'yu aşan bir ticaret hacmine işaret ediyor. İtalya ve Türkiye'nin ortak hedefi 2030 yılına kadar 30 milyar euro'ya ulaşmak. Bu nedenle, ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ülkelerimiz için öncelikli. Bu bağlamda, bu yıl Türkiye'de gerçekleşecek Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısı ve iş forumu, ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için çok önemli bir vesile olacak.