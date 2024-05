Kırmızı halının yeni efendileri

Takip Et

Sofia Colpare

Şahsi servetleri milyon dolarları buluyor. Yüzleri dergilerin kapaklarını süslüyor. Kırmızı halıda neyi seçecekleri hakkında anketler, bahisler düzenleniyor. Her önemli davetin, defilenin onur konuğu olarak çağırılıyorlar. Onlar ne oyuncu, ne model ne de tasarımcı. Moda sektörünün yeni gözbebekleri, stil danışmanları… Son dönemde en az temsil ettikleri müşterileri kadar ilgi gören bu isimler, trendlere yön verir konuma geldi. Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısından Met Gala’ya son ayların en önemli etkinliklerine damga vuran bu isimleri mercek altına aldık…

O bir stil mimarı: Law Roach

Stil danışmanları listesinde zirvedeki isim tartışmasız ‘Luxury Law’ lakaplı Law Roach… Zendaya, Celine Dion, Anna Taylor Joy, Megan Thee Stallion, Ariana Grande gibi ünlü isimlerin tarzını baştan yaratan ve onları gündemin başköşesine taşıyan bu isim, 1978 yılında Chicago’da doğdu. Moda dünyasına girişi ise açtığı vintage butikler üzerinden oldu. New York ve Chicago’da ‘Deliciously Vintage’ adlı iki mağaza açtı. 2009 yılında Kanye West’in paparazzi ordusuyla bu butiğe girmesi hayatını değiştirdi. Kısa sürede Kanye West gibi ünlü isimlerin dikkatini çekmeye başladı. Bu alandaki kendini geliştirmek isteyerek Los Angeles’a taşındı. Zira hedefi Hollywood’du.

2011 yılında, dönemde henüz 14 yaşında olan Zendaya ile çalışmaya başladı. Dönemde Disney yıldızı olan Zendaya, Justin Bieber’ın partisine gitmek için stil danışmanının kapısını çaldı. Roach, böylelikle en büyük projesine başlamış oldu. 11 sene içerisinde, Zendaya’yı kırmızı halının en fazla talep gören ismine dönüştürdü. Öyle ki oyuncu, son olarak Met Gala’nın evsahipleri arasında yer aldı.

‘Luxury Law’un ikinci önemli hamlesi, 2017’de Celine Dion’u müşteri listesine katmak oldu. Eskiden daha klasik tarzıyla bilinen şarkıcıyı stil ikonuna çevirdi.

Kendisini ‘stil mimarı’ olarak tanımlayan Law Roach, 14 Mart 2023'te Instagram üzerinden stilistlikten emekli olduğunu açıklayarak herkesi şoke etti. Ancak, hemen akabinde Zendaya ile çalışmaya devam ettiğini belirterek "O benim küçük kız kardeşim ve bu gerçek sevgi, sahte sektör sevgisi değil." açıklamalarını yaptı. Ve enteresandır, ‘istifasına’ rağmen çalışmalarına hiç durmadan devam etti. Son olarak Cannes Film Festivali’nde Naomi Campbell’ı giydiren stilist, Chanel’in 1997’de tasarladığı ve dönemde yine top modelin tanıttığı elbise seçimiyle çok konuşuldu. Şahsi serveti 1.4 milyon dolar olarak açıklanan Law Roach’un adı moda gündeminden uzun süre düşmeyecek gibi…

Demi’yi yeniden yarattı

Kanadalı olan 1977 doğumlu Brad Goreski, televizyon dünyasının da yakından tanıdığı bir isim. 2003’te Güney California Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde eğitim almak içim Amerika’ya taşınan Goreski, Vogue ve W dergilerinde staj yaparak moda endüstrisine girdi. 2008’de dönemin en popüler stil danışmanı Rachel Zoe ile çalışmaya başladı. Zoe’nun moda programı

‘The Rachel Zoe Project'te de yer alarak şöhretle tanıştı. 2010’da işbirlikleri bitince, kendi moda programını çekmeye başladı. 2015’te E! Kanalında yayınlanan popüler şov Fashion Police’in sunucuları arasındaydı. Bugün Goreski'ye stilini emanet edenler arasında Jessica Alba, Cameron Diaz, Kim Kardashian, Keri Hilson gibi isimler var. Ancak şüphesiz en önemli müşterisi, imajını yeniden yarattığı Demi Moore… Ünlü oyuncu hakkında, "2008'den beri Demi ile çalışıyorum. Birlikte yaptığımız şeyin sofistike ve seksi olduğunu düşünüyorum. Onun moda tarihine dair etkileyici bir bilgisi var, bu da onu giydirmeyi eğlenceli hale getiriyor. O bir ikon." diyen Goreski, Cannes’da kırmızı halı seçimlerinde tam not aldı. Televizyon dünyasındaki getirileri ile gelirini perçinleyen Goreski’nin şahsi servetinin 2023 itibariyle 7 milyon dolar olduğu açıklandı.

Viral olma garantili

2010’lu yıllarda Vogue ve Harper’s Bazaar’da staj yaparak kariyerine başlayan New York’lu Erin Walsh, ‘Scandal’ dizisinde Kerry Washington’ı giydirerek patlama yaptı. Bugün Müşterileri arasında Selena Gomez, Anne Hathaway, Sarah Jessica Parker ve Ashley Park gibi yıldızlar olan Erin Walsh, giydirdiği isimlere ‘beğeni rekoru’ kırdırmasıyla tanınıyor. Örneklerle gidelim: MTV Video Music Awards’da Selena Gomes’in Oscar de la Renta imzalı kırmızı elbisesi. Bu elbise, yıldızın Instagram'ında 15 milyonun üzerinde beğeni aldı. Bir başka viral an ise Hathaway'in SAG Ödülleri'ndeki ‘Devil Wears Prada’ kadrosunun buluşması için giydiği çivit mavisi Versace elbisesiydi. Kariyerinin ilk dönemlerinden beri ‘rüküşler’ listelerinde hep zirveye oynayan Anne Hathaway, Walsh’un kanatları altında makus talihini döndürdü. Öyle kiHathaway, SAG Ödülleri sonrası Instagram'da paylaştığı hazırlık videosu için 8.3 milyon görüntülenme topladı. Stilistin günlük ücretinin 20 bin dolar olduğunu da belirtelim.

Hailey akımının mucidi

1987 doğumlu stil danışmanı, aynı zamanda 1 milyonu aşkın takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni. New York'ta büyüdü, Fashion Institute of Technology’de eğitim aldı. Okul bitince rotayı Los Angeles'a kıran Maeve, aksesuarlara olan sevgisi, yükselen markalara olan tutkusu ve keskin detaylara dikkat etmesiyle ün saldı. Kısa sürede Megan Fox, Winnie Harlow, Ciara, The Chainsmokers ile çalışmaya başladı. Ancak büyük patlamasını Hailey Bieber ile gerçekleştirdi. Modeli modern bir stil ikonuna dönüştüren Maeve, Vogue, Vanity Fair, Marie Claire, Paper Magazine ve Wall Street Journal gibi yayınlarda yer aldı. Şahsi serveti 2 milyon dolar olarak belirlenen Maeve, TikTok’ta viral olan pek çok akımın da mucidi.