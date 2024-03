Magnum’un gözünden dünya halleri

Takip Et

HELİN KAYA

100 yılı aşkın süredir İstanbul’un yedinci tepe sinden şehri izleyen Bulgur Palas, geçtiğimiz günlerde yenilenerek halka açıldı. İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği Bulgur Palas, sanatseverler tarafından merakla beklenen dünyaca ünlü fotoğraf ajansı Magnum Photos’un 77. yılına özel düzenlenen ‘Magnum İstanbul’da’ sergisini ağırlıyor. Sergi, izleyicileri efsanevi fotoğraf ajansının kuruluşu ve gelişiminin ardındaki fikir ve ideallerin izlerini sürmeye davet ediyor. 20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar olan dönemi ajansın ünlü ustalarının objektifinden inceleyen ve dünya toplumlarının içinden geçtikleri değişimleri tarihe not düşen sergi, fotoğrafçıların kolektif görsel belleğimize katkılarına dair yeni ve aydınlatıcı bir bakış açısını sunmayı hedefliyor.

200’DEN FAZLA KARE

Magnum İstanbul’da’ sergisi, dünyanın en ikonik fotoğrafları arasında değerlendirilen 200’ün üzerinde eserden oluşuyor. 70 sanatçının işlerinden oluşan sergide, 2017 yılında ajansa katılan, savaş muhabirliği alanında The Bayeux Calvados Halk ödülü ve iki defa World Press Photo (Dünya Basın Fotoğrafları) ödülü sahibi, TIME, New York Times, Washington Post, Der Spiegel, Le Monde, Pa ris Match, Newsweek gibi medya kuruluşlarınca yayınlanan World Press Photo Multimedia yarışmalarında jüri üyeliği yapan Emin Özmen’in 30 fotoğrafına da yer veriliyor. Aynı zamanda sergide, Jonas Bendiksen, Henri Cartier-Bresson, Cornell ve Robert Ca pa, Ara Güler, David Seymour, Olivia Arthur, Raymond Depardon, Bieke Depoorter, Elliott Erwitt, Stuart Franklin, Leonard Freed, Eve Arnold, Paul Fusco, Cristina Garcia Rodero, Burt Glinn, Jim Goldberg, Marilyn Silverstone, Sergio Larrain, Susan Meiselas, Wayne Miller, Marc Riboud, Alessandra Sanguinetti, Chris Steele-Perkins, Dennis Stock ve Alex Webb gibi önemli fotoğrafçıların da aralarında bulunduğu sanatçıların çalışmaları olacak. ‘Magnum İstanbul’da’, 31 Ağustos’a kadar pazartesi hariç her gün 10.00–19.00 saatleri arasında Bulgur Palas’ta ücretsiz olarak ziyarete açık.