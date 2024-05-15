Maviliklerde bir derin ‘su’ meselesi!

Hakan ATİS

Yılın belki de en güzel günlerine doğru ilerliyoruz… Bu durum motoryat ve yelkenli tekne sahipleri için harika fırsatlar sunuyor. Haritadan yer beğenip ‘Haydi’ demenin tam zamanı. Ülkemizin şahane coğrafyası Karadeniz’den Marmara’ya, Ege’den Akdeniz’e kadar birbirinden cazip güzellikler sunuyor. Ancak neşenizin kaçmasını istemiyorsanız temel ihtiyaçlarınız arasında ilk sırada yer alan su stoklarınızın sık sık gözden geçirilmesinde yarar var. Bu konu günümüzde büyük ölçüde sorun olmaktan çıktı. Peki, bu nasıl gerçekleşti? İşin inceliklerini ülkemizin önde gelen su yapıcı firmalarından Kazancı Çevre Tekniği A.Ş’nin Genel Müdürü Artun Kazancı kaptanla konuştum. Denizci ve sanayici kimliğiyle oldukça yararlı bilgiler paylaştı.

BAŞARI ÖYKÜSÜ

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra girişimci olmaya karar veren Artun Kazancı, 1993 yılında kendi şirketini kurdu. Denizci olmasının getirdiği analitik bakış açısı ve vizyonu sayesinde zirveye tırmandı. Günümüzde 3 markası ve deneyimli ekipleriyle Türkiye’nin yanı sıra 6 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Kazancı Çevre Tekniği A.Ş’nin ana felsefesi ‘Müşterilerine kazanç sağlamak, inovatif özellikler taşıyan doğa dostu çözümler sunmak ve yenilikçilik’ olarak özetlenebilir.

Suyun geri dönüşümü ve arıtımı alanlarında kanaat önderi olan Artun kaptanın denizcilik tutkusu ailesinden geliyor. Babası ve kardeşi de mavi sevdanın gönüllü neferi olan deneyimli iş insanı, günümüzde sundukları çözümlerle endüstriyel tesislerin su giderlerinde yüzde 50’ye varan tasarruf sağladıklarına dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizde ve global ölçekte gri su arıtımında önemli başarılara imza atan Kazancı Çevre Tekniği A.Ş’nin Türkiye pazarının yaklaşık yarısına sahip olmasının haklı gururunu yaşıyor. Ayrıca ‘Neutroair’ markası ile rahatsız edici kokulara söz konusu sorunun kaynağına özel geliştirilmiş nötralize edici ürünlerle endüstriyel bölgeler ve sosyal yaşam alanlarında ‘dur’ diyor. Bir başka deyişle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava kalitesi ve koku parametresi yönetmeliklerine uygun modern çözümleri ihtiyaç nerede ise orada hayata geçiriyor. Ayrıca ‘Microlife’ ile atık yönetimi ve arıtma veriminde tarım ve hayvancılık sektörlerinde fark yaratmaya devam ediyor.

RAHATLATAN ÇÖZÜM

Artun Kazancı’nın denizcilik tutkusu onu yelkenlisi ile maviliklerde özgür kılarken şirketinin öncülük ettiği su yapıcılar da denizcilerin yardımına koşuyor. Tatlı su ihtiyacının bilinen bir dert olduğuna dikkat çeken deneyimli isim şunların altını çiziyor: “Amatör denizcilerin ve profesyonel deniz taşıtlarının kullanımına uygun RielliMarine 220V AC su yapıcılarımızı, Trend Marin iş birliği ile sektörle buluşturuyoruz. Sekiz farklı modelimiz var. Bunlarla 100 ile 450 litre bölü saat üretim kapasitesiyle denizcilerin tatlı su gereksinimlerini karşılıyoruz. Cihazlarımız, deniz suyunu tuzdan ve diğer kirleticilerden arındırarak ters ozmoz yönetimi ile içilebilir su haline getiriyor. Rielli-Trend Marin iş birliği ile Türkiye’nin tüm kıyılarına ulaşan hizmet ağıyla çözüm sunuyoruz. Su yapıcılarımız modeline göre yaklaşık 120 cm’ye 48-60 santim taban alanı ve yaklaşık 52-56 santim yüksekliğe sahip alanlara yerleştiriliyor. Yani çoğu teknede bulunan çanta tipi jeneratörler gibi portuçlarda veya daha büyük yatların makine dairelerine kolayca kurulabiliyor. Otomatik sistemin yanı sıra ekonomik manuel seçeneklerde sunuyoruz. Bizi iç ve dış pazarlarda ayrıştıran bir diğer özelliğimiz de tüm cihazlarımıza standart olarak uzaktan kumanda sunmamız.”

GÖZDE ROTALARI…

Sahip olduğu Bavaria 37 ile İstanbul’da günlük veya konaklamalı seyirler yapmayı seven Artun Kazancı, Yörük Ali, Burgaz Ada, Madam Martha Koyu ve Kaşık Adası ile Çam Limanı’nda hayatın keyifli yönlerini keşfediyor. Deneyimli kaptanın her yaz indiği Ege’de ise favori rotaları Bozcada, Kalem Adası ve Yıldız Koyu… Onu son yıllarda Samos ve Midilli’de de görmek mümkün. Yelkenin yanı sıra tüplü dalış, felsefe, teknoloji, doğa sporları ve amatör radyoculuk tutkusu olan Artun Kazancı, genç kuşak iş insanlarımızın mavi tutkusunu yansıtan iyi bir örnek.

Değerli okurlar, yazımı burada noktalıyorum. Gelecek hafta iç huzuru ve verimliliği su sporları yoluyla iş dünyasına öğreten deneyimli bir uzmanı evlerinize getireceğim. Maviliklerdeki tüm denizcilerimizin pruvası neta, rüzgar kolayına olsun. Esen kalın.