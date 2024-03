Takip Et

ECE ULUSUM

Rock müziğin başarılı gruplarından Pera’nın yeni şarkısı ‘Gecenin En Güzeli’ Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı. Sözü ve müziği grubun solisti Gökhan Mandır’a ait olan şarkının düzenlemesinde ise grubun davulcusu Hakan Ünalan’ın imzası bulunuyor. Müzik prodüktörlüğünü Sercan Samet Türksal’ın üstlendiği şarkının mix ve mastering’i ise Çağan Tunalı’ya ait.

Grupla hem yeni şarkılarını konuştuk, hem duygusallıklarını hem de ekonomi ile ilişkilerini.

‘Gecenin En Güzeli’ şarkısının sözleri ardındaki hikaye nedir?

Aşkı bu sefer de böyle anlatmak istedik. His olarak bir tutam 90’lar kokusu var. O dönemi yaşayanlar ya da o dönemin şarkılarını sevenler daha iyi anlarlar bizi. Sound ve hissiyat açısından oradaki nostaljiyi ve melankoliyi kovaladık bu şarkıda. Bir yaz akşamı aşkı havası vermek istedik. Bunun için de en iyi tarz, hayatlarımız boyunca aşina olduğumuz o 90'ların tadıydı. Çünkü bize o melankoli hissini veren çoğu şey o döneme ait. Bunu hard rock sololarıyla da süsleyince romantik bir hava yakaladık diye düşünüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız albümlerimiz veya teklilerimiz Pera’nın gelişimi açısından hep bir basamak oldu. ‘Gecenin En Güzeli’, yepyeni bir sayfanın başlangıcı bizim için.

Pera, ‘duygusal rockçılar’ olarak tarif edilen bir grup. Nedir sizi bu yola sokan? Daha hareketli ya da mutlu sözleri olan bir şarkıyla dinleyicinin karşısına çıkacak mısınız?

Bu çok söylendi bize evet. Şu açıdan da değerlendirmek gerekir bu konuyu. Balad şarkılarımızın daha çok bilinmesi ülke olarak duygusal olmamızdan kaynaklı. Çok hızlı tüketimin ağına her müzik dalı bu dönemde denk geliyor. Bu bizi rahatsız etmiyor lakin duygusal rockçıların yaptığı diğer işlere de bir bakmak gerekir. Orada sert ve eğlenceli çocuklar da var.

Spotify’da sizin şarkılarınızın eklendiği playlist’lerin kapaklarına baktınız mı hiç. Dertli dertli uzaklara bakıp sigara içen, ağlayan görseller var. Dinleyici de böyle kodlanmış olmak, aklına böyle sahneler getiriyor olmak size ne hissettiriyor?

Duygusal bir parçanın görseli de duygusal olur. Dinleyen kendi duygusunda nerede olmak isterse ona saygımız sonsuz. Bizden çıkıp artık onun en yakın arkadaşı oluyor parça. Aralarına girmek istemedik hiç. Kodlanmak tek aşk şarkılarımızda yok, bunu konserlerde çok net görebiliyoruz. Bu anlamda çok şanslıyız. Genel görülen duygusal duruşun karşısında çok ciddi bir sert duruşu savunan bir kitle var. Sonuç olarak canlı performanslar da hep bir ağızdan tüm şarkıları söyleyenleri gördüğümüzde mükemmel bir kitleye sahibiz.

Çağan Şengün ile şarkınız sonrası yeni bir dinleyici kitlesi kazandınız mı?

Çok farklı kimyalara, bir o kadar da ortak hislere sahip iki tarafın buluşması sonucu içimize çok sinen bir şarkı ortaya çıktı. Karşılıklı dinleyicilerimize hitap edebildiysek ne mutlu bize. Geri dönüşler çok güzel.

En üretken dönemlerinizden birine girdiğinizi görüyoruz. Nedir bu motivasyonunuz?

Her insan gibi bizim de duygumuz, düşüncemiz ve hislerimiz var. Değişiriz, değişmeye çalışırız veya olduğumuz yere geri döneriz. Çok doğal bir durum bu. Bizim sadece bir alanı çok bakir bırakmamız motivasyonumuzu hep zirvede tutuyor. İlk günkü gibi müzik yapma isteği. Bu saf duygu kaybolduğu an sizin için artık müzik sıkıcı bir mesaiye dönüşür. Yazılı kurallarımız yok belki ama bunu aklımızdan hiç çıkartmadan yola devam ediyoruz. İşte motivasyonumuzun kaynağı bu.

Her albüm, her şarkı müzisyenin/grubun izlediği yolu da gösterir. Sizce Pera grubu şu an hangi evresinde ve nasıl bir yolda ilerliyor?

Arkasında durduğumuz ve mutlu olduğumuz bir husus var burada, Pera kendisini hiç bozmadı. Dolayısıyla her albüm, her tekli düşündüğümüz zirve noktasında bize çok güzel arkadaşlık ediyor. Kendi hedefini, vizyonunu ve misyonuna hizmet etmek her daim yükseliş demektir. Yolumuz açık. Bu duyguyu çok seviyoruz.

Sony Music Türkiye ile çalışmaya başladınız. Size etkisi neler oldu?

Uzun zamandır yaptığımız tüm işleri kendi bünyemizde gerçekleştiriyorduk. Bizim de bir yenilenme ihtiyacımız vardı. Taze kan gibi diyebiliriz. Çok iyi anlaştığımız, kimyamızın tuttuğu yeni bir takım arkadaşımız var şu an. Her şey çok daha taze, çok daha enerjik hissettiriyor eskiye göre. Enerjimiz yüksek. Bu da muhtemelen ihtiyacımız olan bir şeydi. Gümbür gümbür devam ediyoruz.

Malum, Hafta, Ekonomi Gazetesi’nin eki. O nedenle, grupta ekonomiden en çok kim anlıyor diye sormak istiyorum. Borsa, yatırım, coin gibi hikayeler en çok kimden çıkıyor?

(Gökhan Mandır ve Hakan Ünalan) İkimiz kripto paralarla çok ilgiliyiz. Piyasadan da bu konunun uzmanı birçok arkadaşımız var. Bazen onlarla, bazen de kendi araştırmalarımızla piyasayı çok yakından takip ediyoruz. Yeni coin projelerinin white paper'larını okuyoruz. Şu sıralar da Bitcoin halving'ini merakla bekliyoruz.

Sırada neler var?

‘Gecenin En Güzeli’ şarkısını, Pera'nın kariyerindeki ikinci dönemin başlangıcı olarak görüyoruz. Yeni şarkılar üretmeye devam ediyoruz ve tamamlandıkça sizlerle paylaşacağız. Sahne görsellerine önem veren bir grubuz. Önümüzdeki dönemde de sahne enerjimizi yeni sahne şovlarıyla daha da büyüterek ilerlemek istiyoruz.