O bir fenomen: Volkswagen Golf GTI

Viraj - Okan ALTAN



Porsche Taycan ve Audi e-tron sonrası Cupra ve Volkswagen’in tam elektriklilerini Türkiye’ye 2024’te getirmeye başlayacak Doğuş Otomotiv için hareketli günler başlarken, GTI efsanesinin heyecanı da yükseltiliyor.

Yarım asır öncesine kadar hava soğutmalı, arkadan motorlu, arkadan itişli Käfer, gerçek ‘Halk Otomobili’ idi. 1974’te ise o rolü kapan Golf A1, C-Hatchback segmentinin yaratıcısı olarak ortaya çıkmıştı. Golf’ün ilk gösteriminden bir yıl sonra 1975’te sahneye çıkarılan ve 76’dan itibaren satışlarına başlanan, önden çekişli kompakt sporcu GTI ise, VW’nin en çok satan modelinin 1.6 lt motorunda Bosch’un mekanik K-Jetronic enjeksiyon sistemli bir ekstra ‘en güçlü niş’ seçeneği olacaktı. 110 HP gücüne rağmen 810 kg ağırlığıyla 182 km/h hıza tırmanan, 0-100 km/h hızlanması 9,2 saniye olan, fazlasıyla dinamik ve bir kompakt model olarak çok beğenilen GTI, 14 bin DM yani bugünün 20 bin Euro’luk fiyatıyla da bir anda popüler oldu. İlk planlamada sadece 5 bin adet üretilecekken, sıra dışı sürüşüne tutulan geniş kitlelerce, ilk neslinde bile yarım milyona yakın talep edildi. Zamansız bir klasik haline gelen Golf GTI Mk1’in ardından 1983, 1991, 1997, 2003, 2008 ve 2012 jenerasyonları sonrasında sekizinci nesline 2020’de geçmişti. Motor sia hacmi de 1.8’e ve 2.0’a doğru büyürken, arada 2007’de Bentley’den 12 silindirli 650 HP’lik bir W12 ortadan motor bile denenmişti… Gerçek bir fenomene dönüşerek 2,4 milyondan fazla üretilen Golf GTI’lar, bugüne kadar 36 milyona yaklaşan toplam Golf versiyonları arasında bile şaşırtıcı bir yüksek orana ulaştılar. Hatta, GTI’cı kulüpler, festivaller, özel buluşmalar ve yarışlar düzenleyerek, nesiller boyunca bu ikonun keyfini çıkarıyorlar.

İlkinden bu yana 48 yıl geçmiş olmasına rağmen, yeni Golf GTI’da birinci neslin sportif yürüyen aksam, ergonomi ve özgün tasarım DNA'sı net bir şekilde görülebiliyor.

Sıfırdan yaratılan tüm elektronik mimarisiyle tüm zamanların en dijital GTI'ı olan yeni bu sporcu Golf, yeni nesil yazılım ve donanım, kişiselleştirilebilen teknolojisi, ambiyans aydınlatmasının renk yelpazesinden bilgi ve eğlence sistemine, dijital kokpitten motor sesine tüm özelliklerini bireysel konfigüre etmek mümkün.

Sürüş potansiyelini maksimize eden Araç Dinamikleri Yöneticisi VDM beyniyle elektronik dinamik diferansiyel kilidi XDS, elektro-hidrolik diferansiyel kilidi VAQ ve adaptif şasi kontrol sistemi DCC kontrol edilirken, 245 beygir gücü ve 370 Nm tork üreten Turbo direkt enjeksiyon motoru ve 7 vitesini ultra hızlı değiştiren çift kavramalı DSG şanzımanla 250 km/h’lik azami sürat ortaya çıkıyor.

YENİ IŞIK İMZASI

Yeni elektro-hidrolik diferansiyel kilidi virajın dış tarafında bulunan tekerleğe aktarılan gücü artırarak kafadan kayma stresini azaltırken, virajları yüksek hızlarda alabiliyor ve çekiş kaybı yaşamıyorsunuz.

Cd sürtünme katsayısının 0,3’ten 0,275’e düşürülmesi de, optimize edilmiş dış aynalar, aerodinamik köşeler, özel GTI tavan spoyleri ve davlumbaz tasarımıyla gerçekleştirilmiş.

Panjurdan çamurluklara kadar uzanan kırmızı GTI çizgisi ve IQ.Light LED Matrix farların dış kısmından VW logosuna kadar gelen dekoratif LED ışık şeridi ile Golf GTI’ın yeni ışık imzası da belirlenmiş. Ön panelin alt kısmındaki petek şekilli tipik siyah hava girişleri de GTI’a özgü. Beşli şekilde gruplanmış bal peteği biçimli LED sis farları ise opsiyon listesinde. Ön hava kanalları, yan marşpiyeller ve arka difüzör çerçevesi, standart 18 inçlik Richmond aluminyum alaşım jantlar, özel tasarım egzost çıkışları; krom/kırmızı GTI amblemleri de, ekose tarzda ‘ScalePaper’ kumaşa sahip entegre başlıklı spor koltuklar ve kırmızı dikişler, GTI’ın sportif karakterine vurgu yapıyor. Start/Stop düğmesinin kapılar açılıp motor çalıştırılıncaya kadar kırmızı renkte yanıp sönmesi de, turbo basıncını veya anlık güç çıkışını görmek üzere düzenleyebildiğiniz petek dokulu dijital göstergeleri de, ‘Dijital Cockpit Pro’ ve bilgi-eğlence sistemi ‘Discover Pro’daki yoğun kırmızı renk de, hepsi GTI kompozisyonunu eksiksiz tamamlıyor.

Çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi, üç bölgeli ‘Climatronic’, ‘Keyless Access’, kablosuz AppConnect, LED okuma lambaları ve USB-C bağlantıları, dinamik uzun far asistanı DLA, özel GTI tampon tasarımının kırmızı fren kaliperleri ve çift egzost çıkışıyla tamamlanması… Hepsi, bu önden çekerliler arasında en heyecanlı Golf’ün fark edilen detayları…

Son olarak bu yaşayan efsanenin zirvesi 300 HP’lik Clubsport versiyonunu da yollarımızda görmek için sabırsızlandığımızı belirtelim…