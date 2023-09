Pazar sabahına güzel bir kokuyla uyanacağız

Takip Et

Özge Yavuz

Dünyanın en çok tüketilen içeceği kahve, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nde yeniden sahneye çıkıyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de özel etkinliklere ev sahipliği yapacak olan bu içecek, tüketim oranını her geçen gün artırıyor. Dünyada her gün 2.25 milyar fincan kahve içiliyor. Çok uzun yıllar önce Avrupa ve ABD’de sosyalleşme merkezleri halini alan kafeler ise, gelişmekte olan ülkelerde büyümesini sürdürüyor. 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nde yapılacak etkinlikleri anlatmadan önce, bu özel gün nasıl ortaya çıkmış bir bakalım…

Piyasanın gelişmesi hedefleniyor

Dünya Kahve Günü, kahvenin bir içecek olarak tanıtılması ve kutlanması için her yıl dünyanın çeşitli yerlerinde kutlanıyor. İlk resmi tarih o dönemki Uluslararası Kahve Örgütü tarafından kabul edilmiş, Milano'daki 1 Ekim 2015 tarihidir. 1 Ekim Dünya Kahve Günü kahvenin üretiminin önemini de vurgulayan özel günler arasında yer alıyor. Dünya Kahve Günü kutlayan ülkeler, kahve üretiminin %99’luk kısmını oluşturuyor. Farkındalık yaratılarak küresel kahve piyasasının genişletilmesi ve yerel kahve üreticilerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir gün Dünya Kahve Günü… 1963 senesinde Londra’da kurulan Uluslararası Kahve Organizasyonu, kahve gününü 29 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında ilan etmiş. Ancak 1 Ekim Kahve Günü geçmişinin daha eskilere dayandığı da biliniyor. İlk olarak Japon Kahve Birliği tarafından 1983 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde 2005 yılında ilan edilmiş. Tayvan ve Nepal gibi ülkeler de 2015 yılından beri kahve gününü kutlayanlar arasında yer alıyor.

Kökeni Etiyopya’ya uzanıyor

Kahve bitkisinin kökeninin Etiyopya’ya uzandığı biliniyor. Avrupa ile 17. yüzyılda Venedikli tüccarlar tarafından tanışan kahve, Türklerle de daha önceki yıllarda bir araya geliyor. Limonata satıcıları tarafından sokaklarda satılan kahveler, 1645 yılında açılan İtalya’nın ilk kahvehanelerinde yer almış. Kısa süre içerisinde sayıları hızla çoğalan özel kahvehaneler, diğer ülkelerde olduğu gibi sanatçıların, öğrencilerin ve her kesimden halkın bir araya gelerek sohbet ettiği gözde yerler arasında yer almış. Kahve; Paris’e 1643 yılında, Londra’ya ise 1654 yılında ulaşmış. Avrupalılar ise dünyanın çeşitli yerlerinde kahve plantasyonları kurmuşlar. Endonezya’nın Cava Ada’sında 1712 yılında kahve tarımı da başlamış. Hollanda Cava ve Doğu Hint Adaları’nda, Fransa Antiller’de kahve yetiştirilmiş.

Rakamlar yükseliyor

Verilere göre, dünyada her gün 3.5 milyar doz kahve tüketiliyor. Ama bir kişi birden fazla doz kahve içebiliyor. Tüketimde en yaygın yöntem instant denilen granül kahveler. Daha sonra filtre kahveler geliyor. Her 5 kahveden bir tanesi İtalyan espresso makineleriyle yapılıyor. Her 200 kahveden bir tanesi ise Türk kahvesi olarak pişiriliyor. Kahve endüstrisi; bu işin makineleri, değirmenleri, filtreleri de dahil olmak üzere dünyada 100 milyar dolarlık bir hacme sahip.

‘Kahve keyfini artıracak ürünler geliştiriyoruz’

Pandemiyle birlikte evde artan sıcak içecek hazırlama alışkanlığı, küçük ev aletleri firmalarına da ilham kaynağı oluyor. Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, “Kahve keyfini artıracak ürünlerle tüketicilerin yanındayız” diyor.

Pandemi nedeniyle yaşadığımız kapanma döneminde evde sıcak içecek hazırlayan ürünlere, özellikle kahve makinelerine talep arttı. Farklı demleme tekniklerinden, kahve çeşitlerine uzmanlığımız arttı. Dolayısıyla küçük ev aletleri üreticileri de bu dönemde yoğun bir Ar-Ge çalışmasına girerek, yeni ürünleri pazara sundu. Küçük elektrikli ev aletlerinde pazarın önemli markalarından biri olan Arnica’nın Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer ile hem kahve özelinde hem de şirketin genel hedeflerini konuştuk…

Arnica’nın hikayesinden kısaca bahseder misiniz?

Arnica markasının kökleri, babam Hasan Akın tarafından kurulan ve küçük elektrikli ev aletleri sektöründe “ilklerin mimarı” olarak bilinen SENUR A.Ş.’ye dayanıyor. Kuruluş tarihi 1962’ye uzanan SENUR A.Ş., Türkiye’nin ilk narenciye sıkacağını, ilk katı meyve sıkacağını, ilk mutfak robotunu, ilk halı yıkama makinesini, ilk et kıyma makinesini ve ilk et kıymalı mutfak robotunu üretti. İhracata yönelik adımların atıldığı dönemde yeni bir marka ihtiyacı doğunca Arnica markamızı hayata geçirdik. Üretimimizi toplam bine yakın personelimiz ile İstanbul Avcılar ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iki fabrikamızda sürdürüyoruz. Üçüncü fabrikamızı da Çankırı’da Korgun Organize Sanayi Bölgesi’nde açmayı planlıyoruz.

Küçük ev aletlerinde pek çok kategoride varsınız. En çok hangi ürün gruplarını satıyorsunuz?

Küçük elektrikli ev aletleri kategorisinde yelpaze oldukça geniş. Biz de tüketicinin hayatını kolaylaştıran, konforunu artıran her ürünümüzle onların yanında olmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle de yiyecek içecek hazırlamadan, mutfak ürünlerine, kişisel bakımdan ev temizliğine kadar onlarca ürünle piyasadayız. Süpürge grubundaki ürünlerimiz çok biliniyor ve tercih ediliyor. Ayrıca özellikle pandeminin ardından kahve makinelerimize ilgi arttı. Yeni ürünleri de hızlıca piyasaya sunduk.

Son yıllarda kahve makinesi satışları nasıl gidiyor?

Kahve keyfi, özellikle Türk kahvesi keyfi hayatımızda ayrı bir yere sahip. Bu nedenle pratik bir şekilde kahve yapmak hem ev hem de iş yaşamında önemli hale geliyor. Pandemi nedeniyle yaşadığımız kapanma döneminde sıcak içecek hazırlayan ürünlere özellikle kahve makinelerine talep de arttı. Biz de bu süreçte daha önce tüketiciye sunduğumuz kahve makinelerine yeni bir model ekledik. Arnica Köpüklü Türk Kahvesi Makinesi’ni farklı tarzlara hitap eden çeşitli renklerde ürettik. Piyasaya çıktığı andan itibaren ilgi gören bu ürünümüzün yurt içi ve yurt dışı satışları hedeflerimize uygun bir şekilde devam ediyor.

Türkiye’de kahve tüketimiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Kahve, bizim kültürümüzde, içecek olmasının dışında sosyalleşmek için de önemli bir araç. Özellikle Türk kahvesi ritüeliyle, sunumuyla başka bir yere sahip. Biliyorsunuz Türk kahvesi geleneği 2013 yılında UNESCO tarafından da Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alındı. Kahveye yönelik ilgi ve değer de giderek artıyor. Biz de Arnica olarak kahve keyfini artıracak ürünlerle tüketicilerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Arnica’nın 2024 hedefleri neler?

Arnica olarak yüzde 100 müşteri memnuniyeti ile günlük yaşamı kolaylaştıran ve konforu artıran ürünler sunmayı hedefliyoruz. Bunun için de Ar-Ge yatırımlarımıza her zaman önemli bir pay ayırıyoruz. Arnica ürünleri, tasarımıyla da ön plana çıkıyor. Uluslararası alanda prestijli tasarım ödüllerine layık görülüyoruz. 2024’te de yine tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünlerle piyasada olacağız.

İhracatınız var mı? Online satışlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Arnica ürünleri beş kıtada 40’a yakın ülkede, milyonlarca evde kullanılıyor. Bundan büyük gurur duyuyoruz. Online olarak hem arnica.com.tr adresinden hem de tekno marketlerin ya da online alışveriş sitelerinden ürünlerimize ulaşılabiliyor. Ayrıca yurtdışı satışlarımızı geliştirmek için kurduğumuz şirketimizle Avrupa genelinde e-ticarete ağırlık veriyoruz.