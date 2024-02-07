Porsche'nin yeni havalısı: Macan Turbo

OKAN ALTAN

Geçtiğimiz hafta tam bugün, Singapur’un ünlü Marina Bay Sands mimarisinin hemen altındaki Silver Garden’da idik. Ünlü mimar ve sanatçı Marc Fornes’in, Porsche’nin dünya prömiyerine özel hazırladığı, çok ince 6 bin aluminyum parçacıkla üç boyutlu kozmik bir puzzle’a benzeyen iç içe geçmiş kürelerden oluşan iki araçlık garajın altında ise üstleri örtülü iki araç duruyordu. Porsche, deniz ötesi Güney Yarımküre’yi ve Asya-Pasifik bölgesini geleceğin en çok gelişecek pazarları olarak belirlemiş ve Güney Asya için de Singapur’u yeni merkez olarak ilan etmiş. Porsche, 25 binlik Almanya, 86 binlik ABD, 79 binlik Çin ve 70 binlik Avrupa’dan sonra şimdiden 52 bin adetleri geçtiği ‘Vertrieb 5’ dedikleri bu geniş alana yayılmak ve 2023’ün 320 bin 221 adetlik rekorlarını daha da yükseltmek istiyor. Marka, sadece 5 yılda bu gelişmekte olan pazarlarda yüzde 13’ten yüzde 16’ya büyüme yaşamış. 2006’da Çin, 2014’te Güney Kore, 2015’te Brezilya ve 2018’de Tayvan pazarlarına giren Porsche’nin bu stratejisinin başarısı, Güney Kore’de 10 bin 501, Brezilya’da 5 bin 151 ve Japonya’da 7 bin 936 adetlik satışlarıyla kanıtlanmış. 2030’a gelindiğinde Çin ve ABD’nin ardından dünyanın en dinamik pazarlarının 650 milyonluk, yaş ortalaması 30, genç nüfusuyla ASEAN ülkeleri olacağı anlatılırken, Hindistan’ın bile 5 yıl içinde Almanya’yı sollayacağının altı çiziliyordu.

O sebeple de sürdürülebilir modernlik prensipleriyle örtüştükleri inovasyonlar şehri Singapur’da da yerel ofis ve bir stüdyo açan Porsche, yeni atılımlarında öncü olacak yepyeni özelliklerle dolu modelinin dünya prömiyerini de burada gerçekleştirdi.

Boyutlarda büyümüş ve performansta güçlenmiş, buna paralel ilginç bir kaslı Coupe formuna bürünmüş, fakat kabin içinde oturma pozisyonu alçalmış, hepsinden ötesinde artık sadece tam elektrikli olarak üretilecek ikinci nesil Macan, ‘V5’ stratejisinin başrol oyuncusu olarak lansmanını o tropikal ortamda gerçekleştirdi.

Bu yıl içinde tazelenecek Taycan’ın ardından 718’in ve sonra da Cayenne’in tam elektriklileri gösterilinceye kadar, elektrikli Macan’ın üstünde taşıdığı tekniğe dikkatle bakmamız gerekiyor.

Zira, giriş şeklinde bile ortalama 613 km’ye ve şehir içi dur-kalklarda 784 km’ye kadar uzayabilecek menzillerden bahsediliyor. Porsche’nin E-Performance teknolojilerini her zeminde, günlük kullanımda, spor otomobil seviyesi sürüş değerleri ve 270 kW şarj hız kabiliyeti de Macan’ı ideallerin merkezine yerleştiriyor.

Bu yıl içinde üretime girecek ‘asıl oğlan’ Turbo versiyonunun 470 kW gücünün karşılığında karakteristik Porsche yol tutuşu ve çevikliği için mühendislerinin nasıl çalışmış olduklarına şaşırmamak da elde değil. Porsche’den beklenen dinamizmi sağlamak üzere, giriş şekli 300 kW’lık Macan 4’te bile 2,3 tonluk ağırlığını 5,2 saniyede 100 km/h hıza ve hatta azami 260 km/h’ye arkadan itiş karakteriyle taşıyabilmek üzere arkadaki daha güçlü yeni nesil çift PSM e-motor konularak işe başlanmış.

Turbo’da ise sıra dışı güçle sistem çıkışı, 639 HP’ye çıkarılarak, 2,4 tonluk boş ağırlığa rağmen 3,3 saniyelik 100 km/h performansı sunuluyor. Maksimum 260 km/h hızda gerekli sürüş stabilitesi için alt çerçeve doğrudan şasiye bağlanmış. 5 dereceye kadar ve 11,1 m dönüş çapıyla arka teker direksiyonu, yüksek hızlarda yöne paralel açı alan aks yönlendirmesi ile de yol tutuş daha güvenli hale getirilmiş. Elektronik diferansiyel kilidi, değişen sürüş koşullarına 10 milisaniyede tepki verebilen elektronik kontrollü Porsche Traksiyon yönetimi ePTM’nin benzer dört çekerli rakiplerden 5 misli daha hızlı çalışıyor. Konfor ve dinamikler arasında geniş bir dağılım sağlayan iki valfli amortisörlere sahip Macan Turbo, standartta havalı ve aktif suspansiyon yönetimi PASM ile uyarlanabilir sönümlemeye sahip. Amortisör haritasının daha geliştirilmesi, konfor ve performans arasında daha geniş bir spektrum sağlanması, elektrikli bir otomobil için çok iyi bir değer olan 2 tonluk çeki kapasitesi de Porsche sürüş keyfinin elektriklilerde de bozulmayacağının altını çizelim.

SEGMENTİNİN SPORTİFİ

Gövdenin tam altındaki Li-ion bataryanın rekor sürede yeniden şarj imkanı tanıyan 800V mimarisi, sürüş sırasında da Onboard-AC yükleyicisi, yüksek voltaj ısıtıcısı ve DC/DC dönüştürücüsünden oluşan entegre hafif ve küçük güç kutusu IPB ve 240 kW'lık geri kazanım gücü de oldukça ilginç.

100 kWh brüt, 95 kWh net kapasiteli yüksek voltajlı HV batarya, DC’lerde 21 dakikada yüzde 10’dan 80’e doldurulabiliyor. 400 Volt’luk noktalarda istasyonlarında, 800V sistemi, sanki iki ayrı batarya varmış gibi, her biri 400 Volt nominal gerilim efektiyle 135 kW'ye kadar ek bir HV booster olmadan bank şarj imkanı sunuyor. Batarya sağlığı için boşken %10’a kadar 400V ile ilerleyen sistem, %10-80 arasında 800V ile adeta koşuyor ve %80 sonrasında da yine 400V ile dolumunu tamamlıyor.

Uzunluğu 4.784 mm, genişliği 1.938 mm ve yüksekliği 1.622 mm, dingil mesafesi de 2.893 mm ile boyutlarda da büyümüş, marka kimliğini bire bir yansıtan, hatta daha kaslı görünen yeni Macan, matriks LED’li split farların üstündeki dörder çizgili bakışlarıyla da tipik Porsche olarak görünüyor. Coupe tarzı eğik tavanın bittiği noktada boydan boya uzanan arka LED şeridi ve Turbo’ya özgün yan hava çıkışları, aklımıza 1987 959’larını getiriyor…

Önde 28 ve arkada 15 mm daha alçak sportif oturma pozisyonu, ön kaputun altında ek saklama bölmesi 84 litrelik frunk, eski şekline göre 127 litre fazlalıkla arka koltuk sırtlarının yatırılmasıyla bagaj hacminin 540’tan 1.348 litreye kadar yükseltilebilmesi ve Turbo’da daha büyük arka e-motor nedeniyle yüklemenin 480 ila 1.288 litre arasında yapılabilmesi de önemli artıları arasında…

Çok hızlı çalışan son nesil ‘Hey Porsche’ komutlu Android Automotive işletim sistemi, 12,6 inçlik gösterge ve iki 10,9 inçlik dokunmatik ekranları, standart Porsche Communication Management PCM ve Porsche App Centre'daki popüler uygulamalar da, Macan’ın sürprizleri…

Audi ile geliştirilen PPE Premium Platform Electric zeminine sahip ilk otomobil olan yeni Macan, üstün Porsche sürüş dinamikleri ve karakteristik direksiyon hissi odağında segmentinin en sportif seçeneği olarak geliştirilmiş. Arka akstaki elektronik Porsche Tork Vektörleme Plus PTV Plus, aynı zamanda Macan Turbo'nun ekstrem gücüne uygun çekiş, sürüş kararlılığı ve yanal kuvvetleri ayarlıyor. PAA denilen Porsche aktif ve pasif aerodinamik gövde elemanları arasında hareketli arka kanadın zarifçe yükselmesi ise, Macan Turbo’nun en havalı özelliği!