Sofralar Sergisi Türkiye’nin 100. yılına hazırlanıyor

Dünyaca ünlü tasarımcıları ve sanatçıları buluşturacak Sofralar Sergisi, KM Events ve bluechip creative event tarafından, Türk Hava Yolları sponsorluğunda gerçekleşecek. Proje ortakları Meltem Tepeler ve Elmas Özler ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle projenin detayları paylaşıldı.

Karaca, Nippon Paint, Schwarzkopf, English Home, bonna, Molu, İstanbul Çiçekleri, Tina Jewellery’nin ve daha birçok markanın katılımı ile gerçekleşecek olan Sofralar Sergisi bu yılda düzenleyeceği etkinlikler ve panellerle dünyaca ünlü 9 davet tasarımcısını ağırlayacak.

Tasarımcılar arasında; Catherina Zeta Jones ve Michael Douglas’ın da düğün ve etkinlik tasarımcısı David Beahm, Donald Trump’ın kızı Tiffany Trump’ın düğününü tasarlayan Toni Breiss, Pakistan’da çok tanınmış bir televizyon figürü ve etkinlik organizatörü Frieha Altaf, Almanya’nın ünlü düğün tasarımcısı ve TV yıldızı Mr.Froonck, Ortadoğu’nun düğünler kraliçesi, Majeda Kassir Bisharat, modern ve romantik tasarımları ile tanınan Sata Barbaralı ünlü tasarımcı Percy Sales, Real Housewifes oyuncusu ve Avrupa’nın ünlü düğünlerine imza atan Hollandalı tasarımcı Hella Huizinga, Emmy Ödül Törenini, Teen Choice Awards’ın kırmızı halı davetlerini ve Grammy Ödül Töreni’nin partisini tasarlayan Brian Worley, son olarak Hint moda ve etkinlik dünyasının önde gelen konsept tasarımcısı Sumant Jayakrishnan yer alacak.

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Hilton İstanbul Bosphorus başta olmak üzere, The Peninsula İstanbul, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul, Shangri-La Bosphorus Istanbul, Raffles Hotel, The Stay Hotels, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul, Çırağan Kempinski, Conrad İstanbul Bosphorus, Hagia Sophia Mansions, JW Marmara Sea Hotel, Ritz- Carlton Hotel, Sait Halim Paşa, Grand Tarabya Hotel, Six Senses Hotel Four Seasons Bosphorus, Divan Hotel, Rixos Hotel, Vakko Hotel, Fairmont Quasar İstanbul gibi Türkiye’nin önemli etkinliklerine ev sahipliği yapan, İstanbul’un en önemli lüks otelleri de bu sergide yer alacaklar. Otellerin yanı sıra, Sarnıç Restaurant mekân sponsoru olarak etkinlikte bulunacak.

Türkiye çok büyük bir pazar

KM Events kurucusu ve direktörü Meltem Tepeler, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye’nin 2022 yılında en çok ziyaretçi alan ilk 3 ülkeden biri olduğunu belirtti. Zengin tarihi, mimarisi ve gastronomi çeşitliliği ile İstanbul’un Türkiye’nin bu alandaki kalbi olduğunu vurgulayan Tepeler, “Ülkemiz turizm konusunda oldukça cazip bir destinasyon. Bu mirasın etkinlik turizmi açısından hak ettiği yeri alması için ‘Sofralar Sergisi’ ve takip eden projelerin ülkemize katma değer sağlaması çok önemli” şeklinde konuştu.

bluechip creative events ajans Kurucu Başkanı Elmas Özler ise “Bu yıl, özel bir yıl bizim için. Cumhuriyetimizin 100. yılında, ikinci kez düzenleyeceğimiz Sofralar Sergisi için Türkiye’mizin uluslararası platformlarda nitelikli projeler ile anılması amacıyla KM Events ile tekrar güçlerimizi birleştirdik, hayallerimizi büyüttük. Ortak yürekte dileğimiz; proje içeriğimizi her geçen yıl güçlendirerek dünyada sayılı nitelikli etkinlikler arasında görmek, kutlamalara hizmet eden tüm konaklama, ulaşım, catering, show, kültür ve sanat etkinlikleri gibi sektörümüze hizmet eden iş ortaklarımız ile birlikte nice büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilmek. Umarız; bu yolculuğumuzda nice büyük güç birliktelikleri yaparak, ortak paydalarda buluşabilir” dedi.

Geri sayım başladı

İstanbul’u “Kutlamalar Destinasyonu” olarak uluslararası platformlarda öne çıkarmayı amaçlayan “Sofralar Sergisi” projesi, 31 Ekim-2 Kasım 2023 tarihleri arasında Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleşecek. Sergide, paneller, workshoplar, özel tadım aktiviteleri ve sürpriz etkinliklerin yanı sıra, Hiltonun yeni markası, ‘1955 Banqueting & Catering’in şık sunumları ve Türkiye’yi anlatan özel gösteriler de yer alacak.

Dokuz tasarımcının hazırladığı Türkiye konseptli sofralar; sofra sanatının, gastronominin ve Türkiye’nin dünya etkinlik sektöründeki öneminin tartışılacağı paneller, fuaye alanında seçkin dinletiler ve performanslar ile 1-2 Kasım tarihlerinde 09.30-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Dünyanın çeşitli kültürlerinden gelen ünlü sofra tasarımcıları, sponsorlar, VIP davetliler ve Platinium bilet alanlar için 1 Kasım’da gerçekleşecek gala gecesinde, The Peninsula İstanbul’un özel sunumları konuklara eşlik edecek. 2 Kasım’da yapılacak kapanış partisinde ise sofra tasarımcıları ve VIP davetliler, 1500 yıllık bir sarnıcın içinde yer alan Sarnıç Restaurant’ın büyülü ortamında Bizans, Osmanlı ve günümüz mutfağının enfes tatlarını, geceye özel dinleti ve performanslarla birlikte deneyimleyerek, keyifli anlar yaşayacak.