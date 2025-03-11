VW logolu suv’lara modern seçenek: Volkswagen Tayron

OKAN ALTAN

Aslında 7 yıldır Çin’de satılan Tayron modelini biz Tiguan Allspace olarak tanıyorduk… Touareg büyüklüğüne daha ulaşılabilir rakamlarla yaklaşmak isteyenler için biçilmiş kaftan olan bu modelin yeni nesli için aracı neredeyse baştan aşağı yaratan VW, Tayron ismini artık yepyeni bir elit pozisyonun etiketi yapıyor… Bir station vagon gibi dinamik sürüş ve bir SUV ferahlığının asıl hedef olduğunu, Nice ve Cannes arasındaki keyif rotalarından geçtiğimiz ilk sürüş notlarımıza altını çizerek yazıyorduk.

4.792 mm uzunluğuyla geçen yılın Tiguan Allspace’inden 58 mm daha uzun olduğu için belki de; bir SUV’dan çok bir yüksek SW gibi duran Tayron, normal Tiguan’a göre de tam 253 mm daha uzun olarak VW SUV modelleri arasında Touareg’tan sadece 11 cm daha kısa… Ancak Tiguan’dan daha yüksek iken, önceki Allspace’e göre de biraz daha alçak… 2,8 m’lik dingil mesafesinin Tiguan’a göre 11 cm daha uzun olmasıyla sağlanan kabin içindeki ekstra genişliği vurgulamak gerek. Sonuçta Skoda Kodiaq ile rakip bir segment heyecanı yaşatacak olan Tayron, premium sınıfla kompakt SUV ölçüleri arasına tam olarak yerleşiyor.

Yeni Tayron tasarlanırken, 7 kişiye kadar gündelik rahatlık ile uzun yol konforu için ideal denge hedeflenmiş. Kaslı sayılabilecek formuyla güçlü bir duruş sergileyen Tayron, uçtan uca şeritli zarif LED farları, aydınlatmalı Volkswagen logosu ve aerodinamik çizgileriyle kimliğini premium SUV gibi de göstermeye çalışıyor.

Asıl etkileyici detayları kaputun altında yatan bu modelin, 1.5 litrelik tam elektrikli hareket kabiliyeti daha da geliştirilmiş 48V MHEV Plus hafif hibrit eTSI motoru, 110 kW 150 HP ve 250 Nm ile rafine 7-ileri DSG şanzımanı üzerinden verimlilik ve performansı bir arada sunuyor. Daha sonra yollara çıkacak 320 Nm 204 HP’nin üstüne çıkan şarj edilebilir hibrit versiyonu ise 126 kilometrelik elektrik menziliyle toplamda 900 kilometreye ulaşan bir sürüş deneyimi vadediyor. Daha fazla güç isteyenler için 400 Nm 272 HP’lik eHybrid veya 193 beygir gücündeki 2.0 TDI motor seçenekleri de mevcut, fakat ÖTV keyifsizliğinden bunları buralarda görmemiz çok zor…

Tayron’a asıl performans kimliğini veren 320 Nm 150 kW’lık TSI gibi bu TDI’daki ön aksı çalıştıran ve gerektiğinde arkayı çeviren 4Motion da, belki de bu kasanın en iyi kombini olsa da, şehir içinden engebeli arazilere kadar kullanım keyfini yüksek vergilerimiz yüzünden buralarda yaşamak pek kolay olmayacak.

Sofistike tarz…

Tayron’un kabin içine adım attığınızda, hiç de ortalama olmayan iyi malzeme kalitesi ve yüksek teknolojinin harmanlandığını hemen fark ediyorsunuz. 15 inçe kadar büyütülebilen 12,9 inçlik ‘Composition Media Pro’ bilgi-eğlence ekranı, 10,25 inçlik dijital göstergeler ve 30’a kadar renkli aktif ambiyans aydınlatma, keyfinize göre kişiselleştirmelere hazırlanmış. Çok işlevli döner kadrandan sürüş modlarını, ses seviyesini kolayca seçmek de, ayrıca beğendiğimiz detaylarından… 19 inç aerodinamik şekilli alaşım jantlara sahip R-Line’daki Varenna deri döşeme, parlak siyah kaplamalar ve kısmi ahşap dekorlar ise, Touareg kadar sofistike hava yaratıyor. Bu arada Türkiye için cam tavan da standartta gelecekmiş.

Uzun yolculuklar ve geniş aileler için Tayron’un sunduğu 885 litrelik bagaj hacmi de oldukça cömert. Bataryanın ekstra yeri için PHEV’lerde olmayacak 7 koltuklu versiyonda bile 850 litreye ulaşan bu yükleme alanı, koltuklar yatırıldığında tam 2.090 litrelik devasa bir boşluğu ortaya çıkarıyor.

Günümüzde artık araç şıklığı, taşıdığı elektronik donanımla da tamamlandığı için; akıllı teknolojilerin güvenliği en üst seviyeye ne kadar çıkarabildiklerine de dikkatle bakıyoruz. Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Takip, Şerit Değiştirme ve Akıllı Park Plus gibi asistanlar gibi sürüş destek sistemleri, şehir içi ve otoban sürüşlerinde önemli fark yaratacaklar. Opsiyonel olarak sunulan IQ.LIGHT HD Matrix farların, uyarı animasyonlarından gece sürüşlerinde görüşü maksimize edebilmeleri de büyük avantaj. Yarı Otonom Sürüş Asistanı ‘Travel Assist’ ise, uzun yolculuklarda sürücünün yükünü hafifletiyor.

Şimdi en önemli soruya gelelim… Tayron kimin için?.. Touareg’in yüksek fiyatıyla D-segmentini çoktan aşıp artık tam bir E-segmenti Volkswagen SUV’u, Tiguan’ın da artık C-segmentinin büyük grubunda olduğunu hatırlatırken, Tayron’un sadece ölçüleriyle değil konfor, güç ve teknolojiyi bir arada sunduğu seviyesiyle de D-segmentine ulaştığını belirtmemiz gerekiyor. Ayrıca neredeyse bir elektrikli araç kadar sessiz olmasını başaran, şaşırtıcı gürültü izolasyon kalitesi, 1,7 tonu çok rahat taşıyan akıcı sürüşü, DSG ve hafif hibrit motorun pürüzsüz çalışmasıyla Tayron, kendine has stil öğeleri içinde tüm pratik konforu ve premiumlaştırılmış donanımıyla muhafazakar Passat kullanıcılarının bile kalbini çalacaktır… Hatta, 2,5 tona kadar çeki kapasitesiyle, tekne taşıyan römorkların önünde bile kendisini görürsek, şaşırmayalım…