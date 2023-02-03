İGART’tan 2 milyon lira ödüllü yarışma

Hüseyin ASLIYÜCE

Kazanan eser yerli ve yabancı yolcuların beğenisine sunulacak. Ayrıca yarışma kapsamında ikinci aşama değerlendirmeye kalan proje sahiplerine ise 50 bin TL katılım bedeli ödenecek. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2023 olarak belirlenen yarışmanın kazananı 20 Haziran 2023'de açıklanacak

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın yabancı yolcuların Türkiye'ye ile ilk temas kurduğu noktalardan biri olduğunu belirterek " Dolayısıyla bu mekânda, Türkiye'mizin ve Anadolu'muzun tanıtımını da üstleniyoruz.

Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ilk yarışmamızla genç sanatçılarımıza umut vadeden bir yolculuğa çıkmış, bunun geri dönüşlerini de çok nitelikli bir şekilde almıştık. Bugünse İGART Sanat Projeleri Yarışması'nın ikincisini hayata geçirdiğimiz için çok heyecanlıyız" diye konuştu. Samsunlu, hedeflerinin İGA İstanbul Havalimanı'nın yolcuları sanatla, kültürleri de birbiriyle buluşturan bir konuma geldiğini belirtti.

Kazanan eser gelen ve giden terminalinden görülebilecek

İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise İGA İstanbul Havalimanı'nın ulaşım merkezi olmanın yanı sıra, kültürlerin de karşılaştığı bir alan olduğunu ifade etti. İGART Sanat Projeleri'nin şeffaf ve disiplinler arası yaklaşımı benimseyen, sanatçıların önerilerini merkeze alan açıklıkta kurgulanan bir yapıya sahip olduğunu dikkat çeken Koçan ikinci yarışmadaki kazanan eserin de terminaldeki D-1 checkin bölgesinin ortasında, giden ve gelen yolcu terminallerini alt ve üst mekanlarını birbirine bağlayan yuvarlak alanda sergilenecek.

İGART Sanat Projeleri Yarışmaları ilki 35 yaş altı Türk ve yabancı genç sanatçı ve gruplara yönelik olarak başlatılmış, 221 projenin katıldığı ilk yarışmayı ve 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi Betül Kotil'in 'Saya' nın Sesi' adlı eseri olmuştu.