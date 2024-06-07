Uzmanından uyarı! Yaz aylarında yağlı ve baharatlı beslenmek mide sorunlarını tetikleyebilir

Diyetisyen Vedat Gülen, özellikle vücudun su ve mineral kaybettiği sıcak havalarda sağlığın nasıl korunması gerektiği, kilo kontrolünün nasıl sağlanması ve yaz mevsiminde beslenme önerilerinde bulundu.

"Kilo kontrolüne kış mevsiminde başlanması gerekir"

Kilo kontrolünün öncelikle kıştan başlanması yönünde konuşan Gülen, "Kilo kontrolüne, yaz aylarına girmeden önce kış mevsiminde başlanması gerekir. Yaz aylarında sıcaklardan kaynaklı yağlı yemekler biraz yorucu olabiliyor. Kış mevsimindeki gibi iştah fazla açık olmayabiliyor. Benim tavsiye ettiğim, kilo kontrolüne kış mevsiminden başlanmasıdır. O dönemde havalardan kaynaklı diyetlere daha rahat uyulabiliyor. Yaz mevsiminde de çoğu kişi tatile gidiyor ve diyetle uğraşmak istemiyor. Bu nedenle biz de yaz aylarını daha rahat geçirmeleri için danışanlarımıza kilo kontrollerini kıştan yapmaları gerektiğini söylüyoruz" dedi.

"Yaz aylarında sıvı ağırlıklı beslenilmeli"

Özellikle yaz aylarında, kışın tüketilmesi gereken gıdalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Gülen, "Çok kalorili gıdalar, kuru baklagiller ve gaz yapıcı gıdalardan kaçınılması gerektiğini söylüyoruz. Mümkün mertebe daha sıvı ağırlıklı beslenilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Bu mevsimde özellikle bol bol yeşil sebze ve meyvelerden faydalanılmalıdır. Likopen içeriği çok yüksek meyve ve sebzelerle beslenilmelidir. Bu tür gıdalar aynı zamanda kalp damar hastalığı, sıcaklardan kaynaklı tansiyon problemlerimiz için çok faydalı oluyor" ifadelerine yer verdi.

"Fazla baharat kullanımından kaçınılmalıdır"

"Beslenme tarzı olarak da fazla baharat kullanımından muhakkak kaçınılmalıdır" diye konuşmasına devam eden Gülen, şunları kaydetti:

"Bir fizyolojik sindirimden kaynaklı. Vücudumuz, sıcak havalarda su dengesini terle sağlamak durumunda. Çok baharatlı beslenildiği zaman da hem sindirim sistemi etkileniyor hem de terle dışarı atıldığı zaman çok kötü kokulara sebebiyet verebiliyor. Mümkün mertebe çok baharatlı yemekten kaçınılmalıdır."