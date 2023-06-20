ATO'nun ATONET uygulaması final mücadelesi verecek

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) ATONET uygulaması Dünya Odalar Yarışması'nda final mücadelesi verecek. ATO’dan yapılan açıklamaya göre, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki heyet, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Odalar Federasyonunun (WCF) "2023 Dünya Odalar Yarışması" finaline katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.

ATO'nun, üyelerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Oda hizmetlerini tek çatı altında bir araya getirdiği dijital uygulaması "ATONET Üye Hizmet Platformu" projesi, ICC Dünya Odalar Federasyonunun düzenlediği ve 47 ülkeden 111 odanın başvurduğu "2023 Dünya Odalar Yarışması"nda "En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi" kategorisinde finale çıkmıştı.

Finalistlerin, 22 ve 23 Haziran'da Cenevre'de gerçekleştirilecek 13. Dünya Odalar Kongresi'nde projelerini sunacağı finalde, "ATONET Üye Hizmet Platformu", ABD'den Tampa Bay Ticaret Odasının "Tampa Bay Ticaret Odası Azınlık İşini Hızlandırma Programı" ve Illinois Hispanik Ticaret Odasının "Sözleşme Radarı-Tüm İşletmeler İçin Yapay Zeka" projeleri ile Çin Ticaret Odasının "RCEP ve diğer STA'ların Kullanım Oranını Teşvik Etmek" projeleriyle yarışacak. Sonuçlar, 23 Haziran Cuma günü açıklanacak.

"Ödülle döneceğimize inanıyoruz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ATO Başkanı Baran, dünyanın yaşadığı dijitalleşme sürecini yakından takip ettiklerini bildirdi. Baran, ATO üyelerine dünya standartlarında hizmet sunmak gayretiyle hizmetlerinin kanunların izin verdiği bölümünü elektronik ortama taşıdıklarını vurguladı.

"ATONET Üye Hizmet Platformu" ile oda olarak gerçekleştirdikleri dijital dönüşüm projelerini taçlandırdıklarına işaret eden Baran, "ATONET çok başarılı bir inovasyon projesidir, Cenevre'den ödülle döneceğimize inanıyoruz. Bu yarışmada finale kalmak bile gurur verici. Oda olarak üyelerimizin en iyi hizmeti hak ettiği bilinciyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.