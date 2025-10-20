Bursa iş dünyasından Şahinler’e destek

Türkiye’nin en büyük sektörel derneklerinden biri olan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) 22 Ekim Çarşamba günü seçimli olağan genel kurul yapıyor. Seçim öncesinde başkanlık için adaylığını açıklayan birçok isim bulunuyor. Ev tekstilinin sıkıntılı günlerden geçtiği bu süreçte Bursa, Denizli gibi ev tekstilinin çok gelişmiş olduğu illerde sanayiciler de çıkış yolu bulabilecek başkan adayını arıyor.

En ilginç gelişmelerden biri ise Bursa’da yaşanıyor. TETSİAD’ın toplam bin 400 üyesi bulunurken bunun 400 tanesi Bursa’da yerleşik firmalardan oluşuyor. Bu anlamda Bursa seçimlerde kritik bir öneme sahip. Bursa iş dünyası kendilerini daha iyi temsil edeceğini düşündükleri İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahinler’i destekleme kararı aldı. Destek açıklamasını Bursalı en az 250 firmayı temsil eden Bursa Değişim Platformu adına Bursalı iş insanı Nilüfer Çevikel yaptı. Çevikel önceki yıllarda, DOSABSİAD (Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği) ve TÜGİAD’ın (Türkiye Genç İş İnsanları Derneği) başkanlığı görevini üstlenmişti.

“Ufuk Ocak aradığımız taze kan değil”

Bursa Değişim Platformu ismini mevcut yöneticilerin artık sorunlara çare bulamaması üzerine tercih ettiklerini belirten Nilüfer Çevikel, “STK seçimlerinin bağımsız olması gerektiğini şeffaf bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer aday sayın Ufuk Ocak Bursa’daki yerleşik bir firmanın sahibi ancak halen gerek Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve gerekse TETSİAD yönetiminde görev alıyor. Bu yerlerde 15 yılı aşkın süredir çalışıyor. Tüm tekstil sektörü gibi ev tekstili sektörü de sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu süreçte sorunlarımıza çare olacak ya da olmayı kendisine ilke edinecek yöneticilere ihtiyaç duyuyoruz. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ya da TETSİAD yönetimi bu sorunlarımıza bu zamana kadar çare olamadı. Bu nedenle içinde bulunduğumuz süreçte Sayın Ocak’ın aradığımız taze kan olduğunu düşünmüyoruz. Bursa Değişim Platformu olarak en doğru seçimin Murat Şahinler olduğu noktasında birleştik” dedi.

Şahinler “planlı” geliyor

Sektörün önemli bir kısmının ihracatçı olduğunu belirten Çevikel, “Bursa Değişim Platformu olarak desteklediğimiz Murat Şahinler sektörün sorunlarının bilincinde ve bunun çözümü için oldukça detaylı bir çözüm planına sahip. Sayın Şahinler liderliğinde TETSİAD’ın ve ev tekstili sanayicilerinin çok daha iyi noktalara geleceğini biliyor ve inanıyoruz. Bu nedenle Bursa iş dünyası olarak oyumuzu Murat Şahinler lehine kullanma kararı aldık. 23 Ekim sabahı ev tekstili için yeni bir dönemin başlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Murat Şahinler’in listesine İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Küçükçalık Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Küçükçalık, Tanrıverdi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Tanrıverdi, Harput Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Etkeser, Aluçlar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aluç ve Tüzemen Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Tüzemen’in de aralarında yer aldığı isimler destek veriyor.