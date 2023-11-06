Çağatay Baydar, 3. kez FCI Başkanı seçildi

Factors Chain International (FCI) tarafından bu yıl 55’incisi düzenlenen, 300’den fazla sektör profesyonelinin ve 50 panelistin katılımıyla Marakeş’te gerçekleşen FCI yıllık toplantısında 2023-2025 dönemi için yeni İcra Komitesi de belirlendi. TEB Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Baydar, 2011 ve 2017 yıllarında da üstlendiği başkanlık görevlerinin ardından, bu yıl üçüncü kez FCI Başkanı olarak seçildi. Başkan vekilliklerine ise Philippe Gresta (BNP Paribas Factor S.A. / Fransa) ve Chenyue Mao (Wells Fargo Bank N.A. / ABD) seçildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çağatay Baydar, “FCI uluslararası ağının faktoring sektörünün başarısının devamı için yeni sorumluluklar almaya hazır olduğundan ve önümüzdeki dönemde yeni başarılara imza atacağından eminim. FCI'ın alacak finansmanında ‘sektörün sesi’ olarak görevini başarıyla sürdürmesi ve bu doğrultuda yapılacak çalışmaların desteklenmesi benim en önemli görevlerim arasında yer alacak.” dedi.