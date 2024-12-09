Deloitte Teknoloji İhracatı Ödülü Dof Robotics'in

FİKRET YAZICI / İSTANBUL

Bu yıl Conrad İstanbul Bosphorus’ta 19’uncusu düzenlenen ödül töreninde Dof Robotics, hem “Technology Fast 50™ Türkiye” ödülünün hem de net satış gelirlerinde %50 ve üzerinde ihracat payına sahip en hızlı büyüyen şirketlere verilen prestijli “Deloitte Teknoloji İhracatı Ödülünün” sahibi oldu.

Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan “2009 yılından beri robotik, otomasyon ve simülasyon teknolojilerinde sınırları zorlayan, yenilikçi ve inovatif ürünler geliştirmekteyiz. Ürünlerimizin %95'ini 80'den fazla ülkeye ihraç ederek eğlence ve teknoloji sektörünün öncüsü olma misyonuyla geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeşilköy İhtisas Serbest Bölge'deki fabrikalarında geliştirdikleri ürünleri %100 yerli ve milli robot ve yazılım çözümlerini Amerika ve Çin başta olmak üzere 80'den fazla ülkeye ulaştırdıklarını belirten Mertcan, “500'ün üzerinde teknoloji ürünümüzle Universal Studios, Transformers gibi ünlü markalara hizmet sağlıyor, küresel eğlence teknolojileri alanında yeniliklere odaklanarak sektöre yön veriyoruz.” dedi.

Öncelikli amaçlarının inovasyon ve teknolojiyi kullanarak dünyaya, topluma, çevreye ve insana katkı sağlayacak sürdürülebilir ve kaliteli projeler üretmek ve geliştirmek olduğunun altını çizen Mustafa Mertcan, “Bu başarılarımız, ekibimizin özverisi, paydaşlarımızın güveni ve ortaklarımızla olan güçlü iş birliğinin sonucudur." diye belirtti.