GAGİAD Başkanı Konukoğlu: Büyük ölçekli işler için ortaklık kültürü gelişmeli

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep’in, Türkiye’nin en güçlü sanayi ve üretim üslerinden biri olduğunu belirten Konukoğlu, bu başarının sürdürülebilir olması için stratejik adımlar atılması gerektiğini kaydederek, ”Sanayide verimliliği artırmak için yapay zekâ ve dijital dönüşüm süreçlerine daha fazla yatırım yapılmalı. Şirketlerin büyük ölçekli işlere imza atabilmesi için sermayelerin birleşmesi teşvik edilmeli; ortaklık kültürü geliştirilmeli” dedi.

”GAGİAD’ın genç ve dinamik kalması başarısının temel taşı olacaktır”

Başkanlığı süresinde genç iş insanlarının kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak projeler hayata geçirmeyi hedeflediğini söyleyen Konukoğlu, “Şehirdeki yatırım ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak, iş dünyasının sürdürülebilir büyümesine destek olmak ve şehrimizin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına değer katmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. GAGİAD’ın her zaman genç ve dinamik kalması, gelecekteki başarısının temel taşı olacaktır” dedi.

“Gaziantep girişimcilere geniş bir pazar ve sürdürülebilir bir ekonomik ekosistem sağlıyor”

Gaziantep’in köklü sanayi altyapısı, üretim gücü ve ticaret ağları, genç iş insanlarının iş dünyasına daha kolay adım atmasına olanaksağladığına değinen Konukoğlu, ”Tekstil, gıda, makine ve kimya gibi birçok sektörde faaliyet gösterme fırsatları sunan Gaziantep, girişimciler için büyük avantajlar barındıran bir şehir olma özelliğine sahip. Bunun yanı sıra, iş dünyasında aktif rol oynayan sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları, genç girişimcilere rehberlik ederek eğitim, mentorluk ve network fırsatları sunuyor” şeklinde konuştu.

Gaziantep’te nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyuluyor

Gaziantep’in sunduğu tüm avantajlara rağmen, genç iş insanlarının karşılaştığı bazı önemli zorlukların bulunduğunu belirten Konukoğlu, nitelikli iş gücüne dikkat çekti. Konukoğlu, ”Özellikle nitelikli insan kaynağı konusunda zaman zaman yetersizlikler yaşanabiliyor. İşletmelerin uzun vadeli başarısı için gerekli olan uzman kadroların oluşturulması, doğru bilgiye ve deneyime ulaşım konularında bazı eksiklikler olabiliyor. Bu durum, genç girişimcilerin işlerini yönetirken karşılaşabileceği en büyük zorluklardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, özellikle şehrimizin yetiştirdiği nitelikli insan kaynağının, şehirimizde istihdam edilmesini sağlayacak politikaları geliştirmeliyiz” dedi.

”2025 iş dünyasının dikkatli olması gereken bir yıl”

İş dünyasının 2025 beklentilerine değinen Konukoğlu, küresel ekonomideki istikrarın en kısa sürede sağlanmasını umduklarını söyleyerek, ”2025 yılına yönelik beklentilere baktığımızda, dünya genelinde ekonominin hareketleneceği öngörülüyor. Ancak, piyasalarda belirgin bir iyileşmenin görülmesi 2026 yılını bulacaktır. Bu süreçte, küresel ticaretin daha istikrarlı bir yapıya kavuşabilmesi için barış ve güven ortamının sağlanması büyük önem taşıyor. Çünkü huzurlu ve öngörülebilir bir dünyada ticaret daha hızlı gelişir, yatırımcılar daha cesur adımlar atabilir ve ekonomik büyüme ivme kazanabilir. 2025 yılı iş dünyası için dikkatli olunması gereken bir yıl olacak. Belirsizliklerin devam ettiği bu dönemde, işletmelerin risk yönetimi stratejilerini güçlendirmesi, maliyetlerini daha verimli yönetmesi ve değişen piyasa koşullarına hızlı adapte olması gerekecek” ifadelerini kullandı.

”Genç kuşak üst nesille yeterli mesai yaptığında, onların tecrübelerinden yararlanabilir”

Genç iş insanlarının üst nesille çalışırken çeşitli zorluklarla karşılaşabildiğine değinen Konukoğlu, ”Geleneksel iş yapma biçimlerine alışkın olan üst kuşakların değişime karşı direnci ve iletişim biçimlerindeki farklılıklar anlaşmazlıklara yol açabiliyor.Buna rağmen, gözlemlediğim kadarıyla iletişime açık üst nesillerle yeterli mesai paylaşıldığında, onların deneyimi ile gençlerin yenilikçi bakış açıları birleşerek şirketler için oldukça olumlu sonuçlar ortaya çıkarıyor.” dedi.

Öte yandan yapay zekanın ve teknolojik gelişmelerin iş dünyasına yansımalarını değerlendiren Konukoğlu, ”Rekabet gücümüzü artırmak için daha fazla yatırım yapmalı ve teknolojiye odaklanmalıyız. Teknolojinin verimlilik üzerindeki etkisine somut bir örnek olarak, SANKO Grubu’nda 41 kişilik bir FTE (Full-Time Equivalent – tam zamanlı eşdeğer çalışan) gerçekleştirdik. Zaman alan işleri robotlara yaptırarak verimliliği artırdık ve süreçlerimizi hızlandırdık. Hedefimiz, her yıl FTE kazançlarını artırarak iş yapış kalitemizi yükseltmek” şeklinde konuştu.

"Gaziantep yüksek katma değerli ürün üretmeli"

Yüksek katma değerli alanlara yönelinmesi gerektiğine dikkat çeken Konukoğlu, ”Savunma sanayi, enerji, sağlık teknolojileri ve lojistik gibi sektörlere yatırım yaparak geleneksel sınırların ötesine geçmeliyiz. Ayrıca, Gaziantep’in stratejik konumu göz önüne alındığında, şehir için güçlü bir demiryolu altyapısı kritik bir ihtiyaç. Hem turizm ve yolcu taşımacılığı hem de yük taşımacılığı için tren hatlarının bir an önce kurulması gerekiyor. Nitelikli iş gücünü çekmek açısından da modern konut projeleri, sosyal alanlar ve kültürel etkinlikler ile bu süreç desteklenmeli. Sanayide kadın istihdamını artırmak için kreş sayısının artırılması ve destekleyici politikaların uygulanması gerekiyor. Ayrıca, şehir ekonomisini çeşitlendirmek adına turizm projeleri hayata geçirilmeli. Gaziantep’in sanayisi güçlü, ancak bu gücü daha ileri taşımak için inovasyon, iş birlikleri ve akıllı yatırımlar şart” dedi.

Konukoğlu: Hedefim iş dünyasında değer yaratmak

Genç bir iş insanı olarak hedefinin projeler geliştirip iş dünyasında değer yaratmak olduğuna değinen Konukoğlu, “Kariyerim boyunca aile şirketimizde farklı sektörlerde başarılı bir şekilde çalışmayı hedefliyorum. En büyük arzum, büyüklerimizden devraldığımız bu başarılı şirketi daha da büyüterek hem aileme hem de şehrimize katkıda bulunmak. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının gücüne inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de bu oluşumlarda aktif olarak yer almayı ve elimden geldiğince katkı sunmayı sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.