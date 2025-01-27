GUSAD kongresi gerçekleşti, Çakmak güven tazeledi
Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği, (GUSAD) Olağanüstü Genel Kurulu Gaziantep Ticaret Borsası’nda gerçekleşti. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Mesut Çakmak, güven tazeledi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Üyelerin yoğun katılım sağladığı kurula, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı divan başkanlığı yaptı.
Özmen, Onursal Başkan seçildi
Kurulda, tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Mesut Çakmak güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi. Erhan Özmen ise yönetim kurulu kararıyla Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Onursal Başkanlığı’na seçildi.
İş Dünyası