Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın: “Beytülmâle dokunmadık, dokundurmuyoruz”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Geleneksel İftar Programı düzenlendi. Kayseri protokolü ve iş dünyasının bir araya geldiği programda Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri sanayisinin merkez üssü olan Kayseri OSB’nin yönetimi olarak, yaklaşık 3 yıldır önemli projelere odaklandıklarını ifade ederek, “Bir kuruş dahi kredi almadan, 1 milimetre arsa satmadan sanayicimize hizmet sunuyoruz. Daha önce söylediğim gibi Beytülmâle dokunmadık, dokundurmuyoruz. Yaptığımız hizmetlerle sanayicilerimizin konforunu artırmak için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

“Sağlık merkezi bitti, iş merkezi inşaatı yarıladı”

“Kayseri OSB Yönetimi olarak, planladığımız projelerimizde geldiğimiz son noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum.” diyen Başkan Mehmet Yalçın, “Sağlık merkezi projemizi tamamladık. Kısa sürede hizmete açılacak. Yanı başında yaptığımız 2 eczane işyeri yapımı da hızla devam ediyor. Yeni iş merkezimizin temelini Şubat ayı başında attık. İnşaatımız yüzde 40 seviyesine ulaştı. 2,5 yılda toplam 50 kilometre yolumuzu asfaltladık. Nizamiye projemizi uygulamaya aldık. 3’ü nizamiyemizi tamamladık. 4. Ana nizamiye için ihale aşamasına geldik. Yağmur suyu terfi hattı kapasitemizi 2 katına çıkardık. Filomuzu yeniliyoruz. 2 yılda 20 yeni aracı sanayicilerimizin hizmetine sunduk” şeklinde konuştu.

“2025’de 10 fuar düzenlenecek”

Kayseri OSB fuar merkezinde her ay 1 fuar hedefine ulaşmalarına çok az kaldığını vurgulayan Başkan Yalçın, “2025’te 10 fuar merkezimizde ziyaretçilere kapılarını açacak. Kayseri OSB’de meslek yüksekokulu ikinci yılına ulaştı. OSB Teknik Kolejimiz ve Anaokulumuz en iyi şekilde hizmet sunuyor. OSB Teknik Kolejimiz dev bir adım attı. Sanayicilerimizin kalifiye eleman ihtiyacı için yeni kurslar düzenliyoruz. MYO, mimarlık ve mühendislik fakültesi binaları yapımı için çalışmalarımız sürüyor. Bilişim alt yapımızı yeniledik. E-OSB için çalışmalarımız da sona yaklaştık. Enerji alt yapımızı tamamladık. 100 megavat GES için gerekli alt yapıyı hazırladık. Kablolarımızı döşedik. TEİAŞ 100 megavatlık trafoyu teslim ettiğinde sanayicimizin hizmetine sunacağız. Elektrik, doğal gaz ve su sayaçlarımızı otomasyonla uzaktan okuyoruz” ifadelerini kullandı.