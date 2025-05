TİM Başkanı Gültepe: Hükümetimizin enflasyon politikaları şu ortamda ihracatçıya zarar veriyor"

Takip Et

Tuba CANPOLAT/GAZİANTEP

Bölge ihracatçılarının finansman kaynaklarına erişimi, ihracat süreçlerinde karşılaşılan sorunların çözümü ve bölgesel ihracatın güçlendirilmesine yönelik stratejilerin ele alındığı toplantıya bölge ihracatçıları geniş katılım sağladı.

Etkinliğin açılışında konuşan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, dünyada yaşanan değişime dikkat çekti. Kileci, “Dünya çok ciddi bir süreçten geçiyor. Elbette bu süreç bizleri de etkiliyor. Bizim izlenimlerimize göre, biz bu süreçten diğer ülkelere göre, diğer paydaşlara göre daha az etkileniyoruz. Tabi ki biz de etkileniyoruz ama etkilenme oranımız gelişmiş ülkeler kadar sert değil. Dünya ticaretinde çok ciddi bir eksen kayması var, ciddi bir dönüşüm var, değişim var. Bizler bu şartlarda bu noktalara gelebiliyorsak başarılıyız demektir. Onun için geleceğimiz daha güzel olacaktır” dedi.

Gültepe: “Diğer iller Gaziantep kadar ihracat yapsa çok farklı bir noktaya geliriz”

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise konuşmasına Gaziantep’in ihracat alanındaki başarısını gündemine aldığı konuşmasında, “Gaziantep Türkiye’nin ihracatında, üretiminde, istihdamında Anadolu şehirleri içerisinde en gözde şehirlerarasında başta geliyor. Gaziantep’in 10 milyar doların üzerinde ihracatı var. Ben her yerde söylüyorum. Her ile bir Gaziantep modeli lazım. Güzel bir sinerji var bu şehirde. Emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah diğer 81 ilimizin her biri 10 milyar Dolarlık ihracat yapsa 810 milyar dolar ihracatımız olur ve çok farklı bir noktaya geliriz” ifadelerine yer verdi.

Gültepe, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan ihracatı sektör bazında değerlendirirken, 3,4 milyar dolarla en fazla hububat ihracatı yapıldığını söyledi. İhracatta ikinci sırayı halı sektörünün aldığını belirten Gültepe, yaklaşık 2 milyar dolarlık halı ihracatı yapıldığını belirtti ve makine halısında dünya ihracatında ilk sırada yer alan Gaziantepli halıcıları kutladı. Üçüncü sırada 1.8 milyar dolarla tekstil sektörünün geldiğini kaydeden Gültepe, 1,4 milyar dolar kimyevi madde, 670 milyon dolar da mobilya ihracatı yapıldığını bildirdi.

“İhracat artışını çift rakamlara çıkarmak zorundayız”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden yılın ilk 4 ayında 4 milyar dolarlık ihracat yapıldığını da kaydeden Gültepe, Türkiye’nin ihracat hedefleri ile ilgili şunları söyledi:

"Türkiye ihracatçıları olarak 2025 yılı için 280, 2028 için 375 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Ayrıca 200 milyar dolar da hizmet ihracatı hedefimiz var. Toplamda 2028 yılı için inşallah 575 milyar dolar hedefimiz bulunuyor. Orta vadede Türkiye’yi dünyada ilk 10 ihracatçı ülkesi olması için çalışıyoruz. Bunun için her yıl yüzde 10 oranında büyümek gerek. İhracat artışları iyi ama yeterli değil. Artışları çift rakamlara çıkarmalıyız. Son yıllarda yaşanan enflasyon problemlerinin getirdiği ekonomik ve para politikaları, ihracatı, üretimi artırıcı olmaması nedeniyle hızımızda düşüş var. Yani enflasyon artışı ile kur artışı arasındaki korelasyon kopmuş durumda. Her yerde söylüyoruz; Sonuçta Türkiye olarak rekabet etmek zorundayız. Dünyadaki diğer rakiplerimize göre iyi olumlu sinyaller gelmesi lazım. Çünkü biliyorsunuz ABD’de başkan değişmesi ile çok farklı uygulamalar, kurallar geldi. AB’de ortaya çıkan hafiften hafiften iyileşmeler var. Bu ortamda rekabet gücümüzü artıracak uygulamalar ihtiyaç var. Hükümetimiz tarafından uygulanan Orta Vadeli Program ve enflasyon hedefini tutturma politikası, enflasyonu yüzde 20’nin altına düşürme çabaları, özellikle şu ortamda ihracatçıya zarar veriyor. Kapasite kullanımı oranları, ihracatta her sektörde artışın olmaması, tabana yayılmaması sorun olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

Etkinlikte “İhracatçılar İçin Finansman Destekleri” başlıklı oturum ile ihracatçıların ihtiyaç duyduğu finansal araçlara erişimi konusunda Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil, İGE A.Ş. Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç katılımcılara bilgilendirme yaparken, son bölümde “İhracatçılar Soruyor” oturumuyla katılımcılar, karşılaştıkları sorunları yetkililerle birebir paylaşma fırsatı buldu.