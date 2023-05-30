TOBB’dan Erdoğan’a teşekkür ve yeşil pasaport talebi

Mehmet KAYA / ANKARA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 79. Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Hizmet Şeref Belgesi töreniyle başladı. Bu program, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki katıldığı ilk resmi toplantı olma özelliği taşıyor. Başkan ve organ seçimleri ise yarın yapılacak.

Açılış konuşmasında Türkiye’nin seçim sürecini sükunet ve suhuletle tamamladığını belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçildikten sonra ilk ziyaretini TOBB’a yapmasının iş dünyasına verdiği önemi gösterdiğini bildirdi.

Erdoğan’a hitaben, “Reformcu ve icracı vizyonunuzla, ülkemize yeni başarılar yaşatacağınıza inanıyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Artık, seçimleri geride bırakma, dengeleri yerine oturtma, daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için, daha çok çalışma zamanıdır” dedi.

TOBB’un, Hizmet Şeref Belgesi almaya hak kazananların emekleriyle reel sektörün hizmet merkezi haline geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Kurumsal hizmet kapasiteleri büyüdü, daha iyi, daha kaliteli hizmet sundular. Dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştüler. Şirketlerimizin büyümesini, dışarıya açılmasını sağladılar. Böylece memleketimize daha çok yatırım, üretim, ihracat ve istihdam kazandırdık” diye konuştu.

İş dünyasından gelen Erdoğan’ın sürekli camianın yanında yer aldığının altını çizen Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG ile ilgili ise “Tarihi bir başarı elde ettiğimiz, yerli ve milli otomobil hayalimiz; yine sizin vizyonunuz ve himayenizde gerçeğe dönüştü. 2017 yılındaki Genel Kurulumuzda; siz, bize güvenmiş ve bu görevi tevdi etmiştiniz. Milletimizin, camiamızın ve zat-ı alinizin yüzünü kara çıkarmadık” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliği, nefes kredisi ve Türkiye’nin Otomobili’nde olduğu gibi bundan sonra devletin verdiği her görevde Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

“Sıkıntılarımızı Ekonomi Şurası’nda anlatalım”

Bunu başarmak için başta finansmana erişim olmak üzere, karşılarına çıkan zorlukları anlatabilmek adına TOBB Ekonomi Şurasının düzenlenmesini isteyen Hisarcıklıoğlu, “Bizler, Oda ve Borsa başkanlarım, sadece günü kurtarmak, mevcutla yetinmek gibi bir anlayışta asla olmadık. Hep, daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışıyoruz” diye konuştu.

Sadece şikayet değil, tespit ve çözüm önerileri de ürettiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, başta Ticaret Bakanı olmak üzere kabine üyelerine desteklerinden dolayı iş dünyası adına teşekkür etti.

Yeşil pasaport talebine büyük alkış geldi

İş dünyasının küresel platformlarda Türkiye’yi temsil ettiğini, ihracat ve yatırım imkanları sağlamak için uğraş verdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, buna rağmen vize kuyruklarında bekletildiklerini kaydetti. Oda ve borsa camiasının yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiğini düşündüklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, “Her zaman olduğu gibi, reel sektörün yanında duran sizden, bu konuda da müjdeler geleceğine inanıyoruz” diye konuştu. Konuşmanın bu bölümü salondan büyük alkış aldı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, camia mensuplarının türlü sıkıntılara rağmen Erdoğan’ın verdiği destekle her sene daha çok iş ve aş sağladığını belirtirken, “Yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı, işte bu salonda gördüğünüz insanlar ve temsil ettikleri kitle yapıyor. Bu salonu dolduran ve bu ülkenin her karışında alın teri olan vefakâr ve cefakâr dostlarımla iftihar ediyorum” dedi.