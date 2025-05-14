Nazar Tekstil, verimlilik proje ödüllerinde Türkiye 3’üncüsü oldu.

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2024 Verimlilik Proje Ödülleri’nde, Nazar Tekstil Ar-Ge kategorisinde Türkiye 3.’sü oldu. Türkiye’nin yerli pamuk genotipleriyle sürdürülebilir hammadde teminine yönelik Kahramanmaraş’ta yürütülen bu proje, Mehmet Balduk Ar-Ge Merkezi’nin TÜBİTAK destekli ilk projesi olma özelliğini taşıyor.

Projenin başarısında, Nazar Tekstil’in onursal yönetim kurulu başkanı merhum Mehmet Balduk’un Ar-Ge, inovasyon ve verimlilik konularına verdiği önemin büyük rolü olduğu vurgulandı.

Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, “Bugün büyük gurur yaşıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği 2024 Verimlilik Proje Ödülleri’nde, Ar-Ge Kategorisinde Türkiye 3.’sü olduk. Ülkemizde geliştirilen pamuk genotipleriyle sürdürülebilir hammadde temini üzerine yürüttüğümüz bu u proje, Mehmet Balduk Ar-Ge Merkezi’nin TÜBİTAK destekli ilk projesiydi” açıklamasını yaptı.

”Türk tekstili için tarihi bir adım”

“Türk tekstil sektörü için in tarihi bir adım atıyoruz” diyen en Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, “TürkiTürkiye’nin ilk yerli ve milli ürünü nü olan uzun elyaflı pamuk genotipi, ipi, Supima ve Giza pamuğunun n güçlü bir rakibi olma yolunda hızla ilerliyor. Bu ödülü, projeye ilk günden itibaren inanan onursal yönetim önetim kurulu başkanımız Mehmet Balduk’u minnetle anarak alıyoruz. lıyoruz. Kendisi Ar-Ge’ye, inovasyona yona ve verimliliğe büyük önem vermiş; bu değerler doğrultusunda da ulusal ve uluslararası birçok projeye imza atmış ve öncülük etmiştir. Ayrıca, projenin temelinde yer alan ve hayatı boyunca bu projeye emek veren, kaybettiğimiz kıymetli hocamız Ramazan Güvercin’i de sevgi ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.