EKOS Electric, enerji depolama alanında Çinli batarya devi CALB ile stratejik iş birliğine imza attı

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BALIKESİR

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7-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında Almanya’da düzenlenen ‘Intersolar Europe’ fuarında, dünyanın en büyük pil üreticilerinden Çinli CALB ile üretim ve satış faaliyetlerini kapsayan stratejik iş birliği anlaşması imzalayan EKOS Elektric, enerji depolama ve sürdürülebilir teknolojiler alanında önemli bir adım attı. İş birliği kapsamında, CALB’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki stratejik ortağı olurken, taraflar bölgedeki ortak yatırım fırsatlarını da değerlendirecek.

‘Dünyanın enerji dönüşümüne rehberlik etmek gurur verici’

Batarya enerji sistemlerine ilişkin imzalanan anlaşmanın detaylarına değinen EKOS Electric Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tunahan Akbaş; “Çinli batarya devi CALB ile yapmış olduğumuz bu stratejik anlaşma; şebeke ve endüstriyel uygulamalara yönelik batarya depolama sistemlerinin üretimi ve satışına yönelik stratejik iş birliğini kapsıyor. Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve hizmet sağlayıcısı olan şirketimiz EKOS Electric, kuruluşundan bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği güçlü iş birlikleri ile enerji dönüşüm yolculuğuna rehberlik ediyor. Elektrik ve enerji sektöründe 25 yıllık deneyime sahip olan şirketimiz, Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji projelerine özel geliştirdiği çözümlerle sektördeki öncü rolünü pekiştirirken, küresel de hayata geçirdiği prestijli projeler ile Türk mühendislik ve teknoloji sektörünün gücünü ortaya koyuyor. Elektrikli araçlar için dünyanın en büyük pil üreticilerinden biri olan Çinli CALB ise, dünya genelinde LFP batarya, EMS, pil yönetim sistemleri ve ilgili entegre ürünler ve batarya teknolojileri araştırma, üretim, satış ve pazar uygulama geliştirme konusunda uzmanlığı ile biliniyor. EKOS olarak bu stratejik iş birliği ile mevcut orta gerilim anahtarlama ürünleri, monoblok transformatör merkezleri ve koruma kumanda panolarının yanı sıra depolama teknolojilerinin eklenmesi ile enerji depolama ve yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) projeleri için baştan uca çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz” dedi.

‘5 yıllık güçlü bir partnerliğe adım attık’

Tunahan Akbaş, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdikleri güçlü iş birlikleri ile Türkiye’nin ve dünyanın enerji dönüşüm yolculuğuna rehberlik yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi. Akbaş, “Bu anlaşmayla birlikte şirketimiz EKOS Electric ile CALB arasında en az 5 yılı kapsayan güçlü ve stratejik bir iş birliğinin temellerini atmış bulunuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana orta gerilim şalt sistemlerinden dağıtım trafolarına, anahtarlama elemanlarından enerji yönetim çözümlerine kadar genişleyen ürün portföyümüzle enerji sektörüne yüksek katma değer sağlayan çözümler sunuyoruz. 2024 yılında General Electric ve Hitachi Energy gibi küresel liderlerle yaptığımız anlaşmalar, sadece EKOS’un üretim kalitesini değil, aynı zamanda ülkemizin teknoloji alanındaki güvenilirliğini de teyit etti. CALB ile başlattığımız bu yeni iş birliği, Türkiye’de batarya bazlı enerji depolama sistemlerinin üretimine yatırımlarımıza büyük bir ivme kazandıracak. Gelecek dönemde de yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, Türkiye, Avrupa ve MENA bölgesi için bu alanda uzun vadeli ve güçlü bir pazar varlığı oluşturmaktır. CALB ile enerji depolama teknolojileri alanında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde satış ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili stratejik iş birliği ve ortaklık yapmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.