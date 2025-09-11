Türkiye'de işverenler güçlü bir istihdam ortamı öngörüyor

ManpowerGroup, 2025 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 42 ülkede 40 bin 533 işverenle İstihdama Genel Bakış araştırmasını gerçekleştirdi. Rapora göre, mevsimsellikten arındırılmış Net İstihdam Görünümü (NEO) geçen çeyreğe göre 1, geçen yılın aynı dönemine göre ise 2 puan düşüşle 23'e geriledi. 2025 yılının başında görünüm istikrarlıyken, son iki çeyrekte hafif bir yavaşlama yaşandı. Küresel iş gücü piyasası hâlâ dayanıklı görünse de bazı yumuşama işaretleri mevcut. Nitekim ankete katılan ülkelerin ve bölgelerin yarısından fazlası, geçen çeyreğe göre istihdam beklentilerinde düşüş bildirdi.



İşe alımlar özellikle, Kuzey Amerika bölgesinde ivme kaybetti. Bölgedeki istihdam görünümü geçen çeyreğe göre 3 puanlık bir düşüşle 26'ya geriledi. Bu, Kuzey Amerika'da dört yılı aşkın süredir bildirilen en düşük görünüm oldu. Buna karşılık, Avrupa'daki istihdam görünümü son aylarda bölgenin iş gücü piyasasının büyük ölçüde dirençli olması nedeniyle 18 puan oldu. Ancak, Avrupa istihdam görünümü hala küresel bölgeler arasında en düşük seviyede. Asya Pasifik ve Orta Doğu (APME) için ise ekonomik görünüm, 28 puanlık istihdam beklentisiyle istikrarlı seyrini sürdürüyor.



Türkiye'deki işverenler, istihdamda güçlü bir görünüm bekliyor

Öte yandan önümüzdeki çeyrek için Türkiye'deki işverenler, 18 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile dayanıklı bir istihdam ortamı bekliyor. Beklentiler, geçen çeyrekten bu yana değişmedi ancak geçen yılın aynı çeyreğine göre 4 puan arttı.



Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Türkiye'deki organizasyonlar, işe alım imkânlarını etkileyen çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Buna karşın enflasyon oranı düşmeye devam etti ve merkez bankası faiz indirimine gitti. Enflasyon cephesinde yaşanan bu olumlu gelişmeler istihdam üzerinde olumlu etkisini koruyor. Türkiye'deki işverenlerin işe alım oranı geçen çeyreğe kıyasla değişmese de geçen yılın aynı dönemine göre bir iyileşme olduğu görülüyor.” dedi.

En güçlü ve en zayıf sektörler

Türkiye'de iştiham beklentileri en güçlü sektör, Net İstihdam Görünümü geçen çeyreğe göre 5, geçen yılın aynı dönemine göre ise 11 puan artarak 30'a yükselen Bilgi Teknolojileri sektörü oldu. Geçen çeyreğe ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla en büyük artışı kaydeden sektör ise İletişim Hizmetleri oldu. Bu sektörde beklentiler 8 puan seviyesinde geldi. Bu da geçen çeyreğe göre 18 ve geçen yıla göre ise 26 puanlık bir yükseliş anlamına geliyor. Küresel çapta bakıldığında, Türkiye, İletişim Hizmetleri sektöründeki çeyreklik artışta ikinci sırada yer alıyor ve bu alanda dünya ortalamasının 17 puan üzerinde bir performans sergiliyor.

Sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

Bilgi Teknolojileri (30)

Taşımacılık ve Lojistik & Otomotiv (27)

Finans ve Gayrimenkul (23)

Endüstriyel Ürünler ve Malzemeler (17)

İletişim Hizmetleri (8)

Sağlık ve Yaşam Bilimleri (7)

Tüketim Ürünleri ve Hizmetleri (7)

Enerji ve Kamu Hizmetleri (-8)

Diğer (20)

En güçlü ve en zayıf bölgeler

Türkiye'de en güçlü istihdam beklentisine sahip bölge, NEO puanı geçen çeyreğe göre 5, 2024'ün dördüncü çeyreğine göre ise 15 puan artarak 27'ye yükselen İç Anadolu Bölgesi oldu. Öte yandan, Karadeniz Bölgesi'nde istihdam beklentilerinde dikkate değer bir toparlanma görüldü. Bu bölgede beklentiler geçen çeyreğe göre 48 puanlık bir artışla 14'e yükseldi. Ancak bu çeyrek, Akdeniz Bölgesi için son 3 yılın en düşük NEO puanın görüldüğü dönem oldu.

Bölgelerin NEO puanları:

İç Anadolu (27)

Güneydoğu Anadolu (22)

Marmara (19)

Karadeniz (14)

Ege (8)

Akdeniz (8)

Doğu Anadolu (7)

Organizasyon büyüklüklerine göre NEO puanları

Türkiye'de 250 ila 999 çalışanı olan büyük ölçekli işverenler, 21 NEO puanı ile en iyimser grubu oluşturuyor; bu geçen çeyreğe göre 8, geçen yılın aynı dönemine göre ise 9 puanlık bir artış anlamına geliyor. Bu kuruluşlar hem geçen çeyreğe hem de geçen yıla kıyasla, 10'dan az çalışanı olan mikro kuruluşlarla birlikte en yüksek artışı kaydeden organizasyonlar oldu.

Organizasyon büyüklüklerine göre NEO puanları şu şekilde:

250-999 (21)

5,000+ (20)

1,000-4,999 (19)

50-249 (17)

10'dan az (15)

10-49 (10)