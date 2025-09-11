İsrail-Filistin geriliminde yeni adım: Hollanda ithalatı yasaklıyor

Hollanda’da geçici hükümetin yeni Dışişleri Bakanı David van Weel, Temsilciler Meclisinde yapılan oturumda, işgal altındaki topraklardan gelen ürünlere yönelik ulusal ithalat yasağının en kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti.

Van Weel, meclisteki çoğunluğun talebi olan, "işgal altındaki Filistin toprakları ile ticareti yasaklayan yasa"nın yürürlüğe girmesinin uzun süreceğini ifade etti.

"Hazırlıklar başlatıldı"

İthalat yasağının en hızlı şekilde mevcut yaptırım mevzuatı üzerinden hayata geçirilebileceğini dile getiren van Weel, “Genel İdari Karar” hazırlıklarını başlattığını bildirdi.

Hollanda’da “Genel İdari Karar” ülkenin hukuk sisteminde, kanuna dayalı olarak hükümet tarafından çıkarılan ve genel geçerliliği olan idari düzenlemeler anlamına geliyor.