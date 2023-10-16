10 göstergede 4 büyüklerin finansal performansı

Geçen hafta 4 büyük halka açık futbol kulübümüz 2023-2024 sezonu için ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladılar. Satış gelirlerinde Galatasaray 1,488 milyon TL ile ilk sırada aldı. Bu artışta 682 milyon TL UEFA’dan alınan destek geliri etkili oldu ve faaliyet gelirleri 200 milyon TL pozitif. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un satış gelirleri sırasıyla 526, 855 ve 329 milyon TL oldu ve kulüplerimizin faaliyet karı (EBİT) negatif yani faaliyetlerinden para kazanamadılar. Diğer önemli bir gelir kaynağı ve taraftar desteğinin önemli bir göstergesi olan mağaza satışlarında Fenerbahçe 438 milyon TL satış ile ilk sırada olup bu kulübümüzü 405 milyon TL gelir ile Galatasaray izlemektedir.

Piyasa değerinde (11 Ekim 2023 verileri) Beşiktaş 11,870 milyon TL ilk sırada ve onu 11,313 milyon TL ile Fenerbahçe izliyor. Firma değeri/satış rasyosunda satış için son on iki ay kullanılmıştır.

Üç büyük kulübümüzün finansal borcu 3 milyar TL civarındadır. Beşiktaş 3.4 milyar TL ile en yüksek borçluluğa sahip, Trabzonspor ise en düşük borçlu kulübümüz. Net finansal borç (Finansal borçlardan nakit ve banka mevcudu düşülmüştür) ile kulüplerin pazar değerleri karşılaştırıldığında Beşiktaş ve Fenerbahçe daha iyi konumdadır.

Kulüplerimizin öz kaynakları eksidir. Fenerbahçe öz kaynakları açısından - 662 milyon TL ile diğer kulüplere göre daha iyidir. Beşiktaş - 3,100 milyon TL, Galatasaray - 1,804 milyon TL, Trabzonspor ise 1,508 milyon TL’dir.

Sonuç olarak, kulüplerimizin mali yapısının güçlü olması Türk sporu açısından son derece önemlidir. 2021 yılında yapılan yapılandırma sonucunda mali açıdan biraz rahatlayan kulüplerimizi bekleyen en önemli risk, faiz riskidir. TLREF+ %1,5 yapılandırılan kredilerde TLREF’in değişken olması önemli bir risk faktörüdür. Yeniden yapılandırıldığı tarihte yüzde 18 olan TLREF 2023 ilk yarısında yüzde 8’e kadar gerilemişken şimdi güncel oran 13 Ekim 2023 itibariyle yüzde 30,95’dir. Politika faizine paralel olarak artan TLREF nedeniyle kulüplerimizin finansman giderlerini çok artacak olup önlemleri şimdiden almak lazım.