1.2 milyar doların 780 milyon dolarını BES’ten topladı, 85 şirkete yatırdı

Soyak Holding’in yönetimindeki görevlerinden tanınan Dr. Emre Çamlıbel, gayrimenkul sektöründe faaliyetleri olan Caner Bingöl ve gayrimenkulün yanı sıra teknolojiye de odaklanan Mehmet Ali Ergin’le 2015’te bir araya geldi, “Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş.”yi kurarak yola çıktı.

2017 yılında birlikte ilk attıkları adım gayrimenkul yatırım fonu kurmak oldu. Onu girişim sermayesi yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım fonları izledi. Çamlıbel, Ergin ve Bingöl’ün liderliğinde oluşturulan fon sayısı 62’ye, yönetilen para 1.2 milyar dolara, yatırım yapılan şirket sayısı da 85’e ulaştı.

Re-Pie’ın davetiyle “Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu”nun konuşmak, projeyi yerinde görmek üzere bir grup meslektaşımızla İzmir’e gittiğimizde Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş. Kurucu Ortağı-Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel ve Kurucusu Ortak-Yönetim Kurulu Başkanvekli Mehmet Ali Ergin’le sohbet ettik.

Emre Çamlıbel

Dr. Çamlıbel, 6 yılda ulaştıkları portföy büyüklüğüne işaret ederek söze girdi:

- Portföy büyüklüğümüz Haziran 2023 sonu itibariyle 25.9 milyar liraya (1.2 milyar dolar) ulaştık.

Portföyün yapısına dikkat çekti:

- Portföyümüzün yüzde 59’u girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF), yüzde 53’i gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ve yüzde 6’sı da menkul kıymet yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetiminden oluşuyor.

Fonların sayısını da paylaştı:

-Re-Pie’ın Haziran 2023 sonu itibariyle 23 adet GYF, 33 adet GSYF, 5 adet menkul kıymet yatırım fonu ve Fiba ile birlikte yönettiğimiz bir adet de emeklilik fonu var. Toplam fon sayımız 62.

Mehmet Ali Ergin araya girip girişim sermayesi yatırım fonlarını irdeledi:

-Haziran 2023 sonu itibariyle Re-Pie’ın kurup yönettiği 33 girişim sermayesi yatırım fonunun toplam büyüklüğü 15.2 milyar lira. Türkiye’nin girişim sermayesi ekosistemine ilk yatırımımız “Getir”le oldu. O fonu Ekim 2018’de kurduk. Şimdi yüzde 1-2 payımız var.

Şu noktanın altını çizdi:

-2018’den bugüne onlarca şirkete yatırım yaptık. Türkiye girişim ekosistemine bizim kadar yatırım yapan başka kurum ve kuruluş bulunmuyor. Bu girişimlerin gelişip büyümesini sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.

Emre Çamlıbel, girişim sermayesi yatırım fonlarının yatırımları konusunda şu yaklaşımlarını paylaştı:

-Biz, katkımız olabilecek şirketlere yatırım yapıyoruz. 85 şirkette yatırımımız bulunuyor.

Ergin, attıkları adımları şu benzetmeyle ortaya koydu:

-Biz sörfçüyüz. Tanıdığımız dalgalara giriyoruz.

Çamlıbel, benzetmeyi tamamladı:

-Tanıdığımız dalga üzerinde daha iyi sörf yapabiliyoruz.

Girişim sermayesi yatırım fonları üzerinden girdikleri şirketlerden sağladıkları getiriyi merak ettik:

Girdiğiniz şirketlerden zarar ettikleriniz oldu mu? Ortalama kazanç ne düzeyde gerçekleşiyor?

Ergin tahtaya vurdu:

-Çok şükür bugüne kadar girdiğimiz şirketlerde hiç zarar etmedik.

Çamlıbel hesap yaptı:

-Girişim sermayesi yatırım fonlarına para koyanlar 3-4 yılda dolar bazında ortalama 2-3 kat kazandı.

Milyar dolarlık toplam portföyün kaynağını sorduk, Mehmet Ali Ergin paylaştı:

-Topladığımız kaynağın yüzde 65’i Bireysel Emeklilik Fonlarından (BES) geliyor (780 milyon dolar). Müşteri sayımız 3 bin dolayında. ABD ve Kanada’dan da yatırımcımız var.

Ardından ekledi:

-Bir anlamda BES’te olan 6.5 milyon kişinin parasının sorumluluğunu taşıyoruz.

Re-Pie’ın 1.2 milyar doların önemli bir bölümünü 85 şirkete yatırmış olması, Türkiye’nin girişim ekosistemine yaptığı katkıyı ortaya koyuyor…

En büyük kaynağı 270 milyon dolar ile Bodrum’da arsaya yatırdı

RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Ali Ergin, girişim sermayesi yatırım fonları üzerinden yatırım yaptıkları şirketlere katkıları konusunda şu iddiayı ortaya koydu:

Mehmet Ali Ergin

-Girişim sermayesi yatırım fonları ile nitelikli bireysel yatırımcıları buluşturduğumuz girişimler başarılı büyüme göstererek unicorn adayları haline geliyor.

Getir’i örnek gösterdi:

-2018 yılında erken aşamada yatırım yaptığımız Getir, decacorn seviyesine ulaştı. Bugüne kadarki girişim sermayesi yatırım fonlarımız arasında en çok kazandıranı Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu oldu.

“Colendi”ye değindi:

-Türkiye’nin en hızlı büyüyen gömülü fintek hizmetleri platformu Colendi, seri A yatırım turunu 120 milyon dolar değerleme üzerinden tamamladı. Yeni yatırım turuyla unicorn olmaya bir adım daha yaklaşacak gibi görünüyor.

Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş. Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, GTC Güneş Enerjisi şirketine değindi:

-GTC, güneş paneli üretiyordu. Bizim girişim sermayesi ile şirkete ortak olmamızla birlikte hücre fabrikası kurmaya yöneldi.

Mehmet Ali Ergin, Modanisa’ya işaret etti:

-Modanisa’ya 15 milyon dolarla girdik. 130 ülkeye e-ihracat yapıyor. Şirketin gelirlerinin yüzde 85’i ihracattan.

Ardından Simit Sarayı’na yatırım konusunu anlattı:

-Simit Sarayı’nın üretim tarafını “DMR Unlu Mamuller” olarak ayırdılar. Biz oraya ortak olduk. Yüzde 30 pay aldık. Arada yüzde 5’i satıp, tekrar aldık. Halen yüzde 30 payımız var.

En büyük yatırımlarının ne olduğunu sorduk, Emre Çamlıbel yanıtladı:

-En büyük yatırımımız 270 milyon dolar ile Bodrum’da bir arsa. Yüzde 100’ü bizim. İkinci büyük yatırımımız da Ödemiş’te bir biyogaz ve gübre tesisi. Oraya da 130 milyon dolar yatırdık. Yüzde 95’i bizim.

Yıl sonuna kadar 100 milyon dolar yatırım planı var

RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Ali Ergin, girişim sermayesi fonları üzerinden yatırım kriterlerini şöyle paylaştı:

-Bizim için önemli olan yapılan işin merkezinde teknolojinin olması. Sadece start-up’lara yatırım yapmak gibi bir kararımız yok. 20-30 yıllık şirketlere de yatırım yapıyoruz. Şu ana kadar perakende, oyun, telekom, yenilenebilir enerji, e-ticaret gibi alanlara yatırım yaptık.

Tarım ve sağlık sektörlerinin de radarlarında olduğunu bildirdi:

-Bu yılın ilk 6 ayında 30 milyon doları aşkın yatırım yaptık. Yılın geri kalanında da 100 milyon dolar civarında bir yatırım planlıyoruz.

Gayrimenkul yatırım fonu 8.9 milyar lira

RE-PIE Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Ali Ergin, Re-Pie’ın kurduğu gayrimenkul yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 8.9 milyar lira olduğunu belirtti:

-Gayrimenkul yatırım fonları yatırımcılara birçok avantaj sağlar. Yatırımcılar tek gayrimenkule bağımlı kalmazlar ve portföylerini farklı varlıklar arasında dağıtarak riski azaltmış olurlar.

Ardından ekledi:

-Gayrimenkul yatırım fonları genellikle kira geliri ve varlık değerinin artışı gibi çeşitli yollarla yatırımcılara getiri sağlar.

55 milyon dolara Milpa’yı satın alıyor

RE-PIE Portföy, hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Milpa A.Ş.’nin Doğan Holding’e ait payları satın alıyor.

Doğan Holding, bu işlemi KAP’a yaptığı açıklamayla duyurdu:

-Milpa A.Ş.’nin 208 milyon TL ödenmiş sermayesine sahip olduğumuz yüzde 82.9’luk payı Re-Pie Portföy’e 55 milyon dolar bedelle satmaya karar verdik.