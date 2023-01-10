2023 kayıp yıl mı olacak?

Bir dostumuz sordu “Hocam durmadan küresel piyasaları ve daralmalar ile tedbirli olmayı yazıyorsunuz, bu kadar mı önemli?”

“Evet, o kadar önemli ki buna bakmazsak işin için çıkamayız” diye cevap verdim.

Çok eskiden ihracat işi operasyonel süreçler ile özdeşleştirilirdi.

Eh yani müşteri ayağına gelir, ne alacağını söyler, hazırlaman için başında bekler ve paranı peşin ödeyip giderse geriye operasyonel işlerden başka bir şey de kalmıyordu zaten.

Geleneksel tarım ürünlerinin dışında biraz maden, azıcık canlı hayvan gibi bir şeylerin ihraç edildiğini söylemek çok da yanlış olmayacaktır.

Oysa bugün?

- İhracatımızın ezici bir çoğunluğu sanayi ürünleri.

İthalatımız patlamış, cari açık fırlamış amma hiç umurumda değil.

Çünkü bu ulusun insanları zoru başaracak güçtedir.

1975’ten bu yana ihracatın 1,5 milyardan 254 milyar ABD Doları’na gelişi gördüm.

- Biz daha iyisini ve daha katma değerlisini yaparız çünkü zaten yaptık ve yapıyoruz.

Yaptıklarımız yeterli mi?

Elbette değil çünkü daha katma değerlisi ve daha fazlası gerekiyor…

- Ancak her gün dünden farklı geliyor.

Bir şeyleri iyi yapmak, müşterinin beklentilerini karşılayabilmek elbette çok önemli.

Amma bugün, o müşteriler bizi beklemediği gibi onları etkileyen finansal ve siyasal etkilerin yanısıra acımasız bir küresel rekabet ile karşı karşıyayız.

- Bu yıl geçen yılki performansımızı koruyabilirsek, kendimizi başarılı sayalım…

Sürekli araştırıp, elden geldiğince farklı kaynaklardan veri ve bilgi toplamaya çalışıyorum.

- Hiçbir kaynak 2023 için olumlu bir beklenti açıklamıyor.

En iyimser tahminler sıfır virgül seviyesinde artı değer veriyor.

Eksi beklentiler ise çoğunlukta…

- Ticaretin miktar olarak artması ancak değer olarak azalması bekleniyor.

- İnşaat ve tüketici ürünleri pazarlarında zayıflama öngörülüyor.

Pazarlara ait beklentilerde Asya/Pasifik önde gidiyor.

Onların arkasından sonra Orta Doğu / Afrika geliyor.

Amerika’nın ardından Avrupa pazarları sonda geliyor.

Hiçbir pazar kapanmayacak,

Hiç biri yok olmayacak

amma yumurtalar aynı sepette olmasın.