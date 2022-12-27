2023 nasıl daha verimli olabilir?

İhracat yapan, ihracata yönelen dostlarımızın ciddi bir çoğunluğu, işi daha zor ve karmaşık hale getirenin kendileri olduğunun farkında bile değil!

Çünkü “Kaçmaktan kovalamaya vakit bulamayacak kadar yoğun” bir tempodalar.

Üzerinde güneş batmayan imparatorluk diye tanımlanan İngiliz egemenliği, o kadar küçük nüfusu olan bir ülkenin, dünyanın çevresinde nasıl hüküm sürebildiğini bize sorgulatıyor.

Çok basit bir tanımlamaları var “Böl ve Yönet.”

Bunu nasıl yaptıkları hakkında internette bol miktarda gerçek, abartılı ve hatta uydurma hikâyeler bulabilirsiniz.

Amma asıl olan gerçek şu ki işinizin tümünü bir bohça içerisine doldurup her şeyi bir arada yapmaya çalışırsanız, işiniz hem uzayacak hem de daha karmaşık ve yorucu olacaktır.

Amma işinizi bir zincirin birbirine ilişkin baklaları gibi parçalara ayırıp ele alırsanız daha basit ve daha kolay yönetilebilir hale geldiklerini göreceksiniz.

Kuşkusuz bu parçaların birbirleri ile olan ilişkileri akılda ve masada tutulacaktır.

Ancak her parça kendi içerisinde ele alınıp sorunları çözüldükten sonra diğer parçalarla bağlanırsa, diğerleri için de sorun yaratmayacak ve işin bütününde de sorunlar azalacaktır.

İş dünyasında çok aranan ve uygulanan bir yöntem var “Yalın Üretim / Yalın Yönetim.”

Kendi bakış açımla söyleyecek olursam “Mevcut olanakları en verimli şekilde kullanarak, işletmeden en yüksek verimi alabilmek” derim.

2023 yılında meslekte 49 seneyi dolduracağım ve hiç kendi üretimim olmadı amma çok sayıda sektörden ürün hatta hizmet bile ihraç ettim.

İhraç ettiğim her ürünü, müşteriyle pazarlık ederken zor durumda kalmayacak kadar öğrendim

Ancak bu demek değildir ki ağaca bakarken ormanı ihmal ettim…

Buradaki anahtar sözcük “Strateji.”

İşinizi tanımlayın…

Klima satıyoruz değil, bulunduğunuz ortamın havasını kontrol olanağı veriyoruz deyin

Pazarda sizin ürününüze ilgi duyacak müşteri kesimini/dilimini tanımlayın.

Ürününüz hedef pazarın beklentilerini karşılayacak mı bakın.

Siz o beklentileri karşılayabilecek olanaklara sahip misiniz?

Kararlarınızı hayallere değil verilere dayanarak verin.

Unutmayın “Basit güzeldir ve kolay yönetilir.”