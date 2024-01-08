2023 yılı ihracat rakamlarımız, küresel ekonomi ve ticarete ilişkin 2024 beklentileri

Türkiye 2023 yılını 255,8 milyar dolar mal ve 89 milyar dolar hizmet ihracatı rakamıyla tamamladı. Bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek mal ve hizmet ihracatı manasına geliyor. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre küresel ihracat 2023 yılı boyunca değer bazında geriledi. Bu azalış Ocak-Eylül döneminde yüzde 5,6 seviyelerinde gerçekleşti. 2023 yılı küresel mal ve hizmet ticareti toplamının 2022 yılına göre 1,5 trilyon dolar azalarak 31 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Türkiye gerçekleştirdiği mal ihracatı rakamıyla dünya pastasından aldığı payı yüzde 1,06 seviyesine yükseltti. Küresel ticaretin düşüş yaşadığı bir ortamda bu başarıya imza atan ihracatçılarımız başta olmak üzere tüm katkı veren tarafları tebrik ediyorum. Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat, mal ihracatımızın 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026'da da 302 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini ayrıca, 2002'de sadece 14,5 milyar dolar olan hizmet ihracatının da 2024'te 110 milyar doları aşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Dünya ekonomisinin 2022 yılındaki yüzde 3,5 oranından sonra 2023 yılını yüzde 3’lük bir büyüme oranı ile kapatacağı öngörülüyor. 2024 yılında ise son 20 yıllık ortalamanın altında yüzde 2,7’lik bir büyüme rakamı tahmin ediliyor. Diğer taraftan Dünya Ticaret Örgütü 2023 yılına ilişkin küresel ticaret hacmi artışının yüzde 0,8 ile sınırlı kalacağını, 2024 yılında ise ticaretin toparlanacağını ve yüzde 3,3’lük bir büyüme rakamına ulaşılacağını öngörüyor.

2024 yılında toplam nüfusu 4,2 milyara ulaşan 70’ten fazla ülkede seçimler söz konusu. Özellikle ABD’de gerçekleştirilecek Başkanlık seçimi hem küresel siyaset hem de küresel ticaret açısından son derece mühim. Diğer taraftan küresel ekonomi politiği yakından ilgilendiren bölgesel savaşlar, sıfır karbon politikaları ve yeşil enerjiye geçişle ilgili dönüşüm çalışmaları, ticaret savaşları, yapay zekâ alanındaki gelişmeler küresel ekonomiyi ve ticareti 2024 yılında da etkilemeye devam edecek unsurlardan bazıları. Ayrıca, ticaret zincirlerindeki yakın coğrafyalara doğru yeniden yapılanma eğilimi dış ticarette bölgeselleşme riskini de beraberinde getiriyor. Küresel çapta halen yüksek seviyede gerçekleşen enflasyon oranları da dış ticaret üzerinde baskı oluşturan diğer bir etken.

Tüm bu gelişmeler ve beklentiler ışığında, Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi, Türkiye’nin önümüzdeki yıl için hedefi 267 milyar dolarlık mal ve 110 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirmek. Bu hedefe yönelik olarak 2024 yılında da Ticaret Bakanlığımız, TİM ve İhracatçı Birlikleri sayıları bu yıl 120 bini bulan ihracat ailesiyle birlikte var gücüyle çalışmaya devam edecek.